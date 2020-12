Reactia emotionanta a lui Morosanu dupa ce Benny Adegbuyi l-a invins pe Badr Hari: "A scris istorie in aceasta noapte!"

Benny Adegbuyi l-a invins prin KO tehnic pe Badr Hari a treia repriza.

In repriza a treia Benny l-a trimis pe marocan de doua ori la podea. A doua oara Badr Hari nu s-a mai ridicat, avand nasul rupt. Luptatorul roman a fost in culmea fericirii si i-a multumit lui Hari pentru ca a acceptat provocarea lui.

Imediat dupa ce a obtinut victoria, Catalin Morosanu a transmis un mesaj emotionant pe Facebook.

"Benny a scris istorie in aceasta noapte! Bravo, Benny! Sunt mandru de ce ai realizat. Sus Romania!", a scris Morosanu pe contul sau de Facebook.

"Moartea din Carpati" s-a lasat de lupte si a intrat in politica. Morosanu a obtinut un loc de consilier la alegerile locale din septembrie 2020. El a candidat pentru un loc in Consiliul Judetean Galati din partea PNL. Fostul luptator a dezvaluit in campania electorala de modelul sau de politician este I.C. Bratianu.