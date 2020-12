Prima reactie a lui Benny Adegbuyi dupa ce l-a DISTRUS prin KO pe URIASUL Badr Hari: "V-am zis ca el renunta primul!" Mesajul pentru romani

Benny Adegbuyi l-a invins pe Badr Hari in unul dintre cele mai importante meciuri ale carierei.

Sportivul din Romania a castigat prin KO tehnic in fata lui Badr Hari, dupa ce l-a doborat pe marocan in runda 3. Hari a primit primele doua runde de la doi dintre cei trei jurati, insa stanga devastatoare a lui Benny l-a pus la pamant si a fost numarat de doua ori.

La finalul meciului, Benny a vorbit despre performanta incredibila reusita si a avut un mesaj pentru romani.

"Ma simt extraordinar, a fost o performanta incredibila! Am facut o greseala la inceput, m-a costat, a fost putin dramatic, dar la finalul zilei, v-am zis, sunt puternic!

E o legenda, chiar daca am castigat. Stiam ca va incepe in forta, am facut o greseala, m-a costat, m-a pus la pamant, dar sunt puternic! V-am spus ca el va renunta primul, nu eu! Eu provoc durerea, v-am zis!

Am simtit ca voi castiga atunci cand i-am dat acel upercut, apoi am inceput sa ii dau cateva lovituri joase. Staff-ul meu mi-a strgat sa continui si o sa il fac KO si asta am facut.

Cred ca i-am spart nasul, dar este o lupta, il respect, ii multumesc ca a acceptat meciul cu mine. Azi am castigat, poate pe viitor, daca ne vom mai intalni, nu se va intampla la fel.

Le multumesc fanilor din intreaga lume care au platit pentru acest meci, va iubesc pe toti! Hai, Romania!", a spus Benny la finalul meciului.

.@AdegBenny survives and conquers! He storms back to beat Badr Hari via third round TKO! #GLORY76 pic.twitter.com/Etcuzbtc9v — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) December 19, 2020