„Ar trebui să fim mai mândri că suntem români!” Benny lasă garda jos de sărbători: ce nu poate refuza

Pe 6 aprilie 2021, Benjamin Adegbuyi (36 ani) reușea ceai mai importantă victorie din carieră. În runda a treia, luptătorul român îl făcea KO pe legendarul Badr Hari (36 ani) și punea România pe buzele fiecărui pasionat de sporturile de contact.

La aproape 8 luni de la marea victorie, Benny încă se mai încarcă cu mesajele pozitive, de la românii din toată lumea, pe care le-a primit după ce l-a învins pe Hari.

Benny: „Oamenii s-au bucurat ca la Campionatul Mondial din 1994”

„Mă bucur foarte tare, am avut un feedback pozitiv, mai mult decât m-am așteptat, poate și datorită numelui. Am primit filmulețe peste tot din lume, oameni care s-au bucurat ca la Campionatul Mondial de fotbal din 1994, își rupeau tricourile, se bucurau în fața televizoarelor. Asta m-a bucurat foarte tare, că am reușit să reprezint România la nivelul ăsta.



Feedback-ul a fost unul peste așteptările mele, știam că e un nume mare (n.r.- Badr Hari), am muncit pentru asta, și mă bucur că oamenii chiar au apreciat”, a declarat Benny, în exclusivitate, pentru www.sport.ro.

Sportivul se bucură din plin de luna decembrie. Are timp să petreacă mai mult timp cu familia, să se joace cu Patrick, fiul său de 6 ani, și să se înfrupte cu bucatele tradiționale românești. Da, Benny ne-a mărturisit că este un mare fan al preparatelor specifice sărbătorilor de iarnă.

Benny: „Abia aștept să vină sărbătorile să mânânc jumări, slănină și sarmale!”

„Sunt acasă cu familia, e program necompetițional în perioada asta și ne bucurăm și noi de sărbători, de 1 decembrie. Fiul meu a împlinit deja 6 ani a început să înțeleagă lucruile mai bine și am mers să vadă și el parada.

De 1 decembrie la mâncare e liber, mâncăm tradițional. Eu sunt mult mai legat de România, de toate tradițiile românești. Dar nu mă dezic de originile mele, e tatăl meu, păstrăm legătura, sunt mândru că îi moștenesc gena. Tata m-a ajutat foarte mult, nu doar în carieră.



Oamenii în Nigeria sunt mândri de naționalitatea lor, chiar dacă nivelul Nigeriei nu e la fel de ridicat. De multe ori sunt chiar mai mândri decât noi, asta asta ar trebui să facem și noi. Să fim mai mândri că suntem români.

"Tatăl meu, de câte ori mă văd cu el, îmi arată și îmi aduce tot feluri de mâncăruri"

Tatăl meu, de câte ori mă văd cu el, îmi arată și îmi aduce tot feluri de mâncăruri. E o mămăligă neagră, dar nu pot să zic că mă omor după ea. La noi, abia aștept să vină sărbătorile, să mânânc jumări, slănină, sarmale, cu smântănâ din Ardeal. Să iau 2-3 kilograme și să mă chinui după să revin în formă. Am program de antrenament până pe 24 decembrie, după care 2-3 zile de pauză, iar apoi revin în sala de forță pentru codiția fizică.

De multe ori sunt plecat în cantonamente, și atunci, în perioada când sunt acasă, încerc să fac cât mai multe lucruri cu Patrick. Eu mai fac cu el palmare pe acasă, îi place să se joace. Nu încerc să trag de el sau să îl oblig să facă. El zice că asta va face, dar o să vedem, e un sport destul de dur și vedem pe viitor. Eu mi-aș dori să facă sport de performanță, știu că îl disciplinează foarte tare și îi dă o condiție, fie că kickbox, fotbal sau baschet, dar asta nu pot decide eu.

Nu s-a uitat la meciuri, a văzut câteva rezumate, am considerat că e destul de mic să perceapă exact ce se întâmplă acolo. E un sport dur. Am avut câteva meciuri pe care le-am pierdut, și nu e bine să vadă el. Alții vin cu ei la gale, dar eu consider că sunt instabili emoțional la vârsta asta”, a precizat luptătorul, pentru www.sport.ro.

Benny Adegbuyi, obiectivul din 2022

Benny are scopuri clare pentru 2022. Dorește să își ia revanșa în fața lui Antonio Plazibat, croatul care l-a învins în urmă cu o lună și să obțină victoriile care să-i asigure o luptă pentru râvnita centură.

„Am avut o înfrângere anul acesta și îmi doresc să șterg cu buretele și dacă se paote să revin cu o revansă, dacă nu un meci foarte puternic. Eventual, două meciuri câștigate și să revin în lupta pentru centură. Asta m-a bucurat și pe mine, că pe lângă acest hate din online, am avut foarte multe comentarii pozitive. Lumea și-a dat seama că a fost o întâmplare, un moment de deconcentrare, cumva încep să mă bucur din ce în ce mai mult de reacțiile oamenilor”, a mărturisit Benny.