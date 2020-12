Jurnalistii olandezi il fac praf pe Badr Hari, dupa ce a fost facut KO de Benny Adegbuyi: "S-a laudat ca o sa fie ca Real Madrid VS. Heerenven. Fara indoiala ca s-a inselat!"

Ziaristii din Olanda au fost surprinsi dupa ce luptatorul roman l-a facut KO pe Badr Hari.

Hari a fost taxat dupa declaratiile avute inaintea meciului. In repriza a treia Benny l-a trimis pe marocan de doua ori la podea. A doua oara Badr Hari nu s-a mai ridicat, avand nasul rupt.

Dupa aceasta victorie, Benny ar urma sa lupte cu invingatorul dintre Rico Verhoeven si Jamal Ben Saddik. Verhoeven isi va pune in joc centura mondiala Glory la categoria grea.

Publicatia din Olanda, "NOS", a concluzionat lupta in care Benny l-a invins pe Hari cu o lovitura devastatore de stanga.

"Badr Hari a pierdut in mod susprinzator in fata lui Benny Adegbuyi, incheind lupta cu nasul spart. La revenirea in ring, marocanul nu a putut sa il invinga pe roman. Meciul a fost controlat de Badr in primele doua runde, dar a treia repriza a mers foarte prost pentru el.

Hari a fost surprins de cateva lovituri dure. Daca dupa prima si-a revenit destul de repede, a doua l-a umplut de sange si l-a tintuit la podea. Acesta a fost deznodamantul primului meci in care Badr a luptat de la infrangerea cu Rico Verhoeven din 2019", au scris jurnalistii olandezi.

Presa olandeza l-a taxat pe marocan, care a exagerat cu declaratiile inaintea meciul pierdut in fata lui Benny Adegbuyi.

"Juriul a decis ca primele doua runde au fost ale lui Badr, iar Benny a fost zdruncinat puternic pe finalul actului secund, suferind un knock-down profund.

Prin urmare, a fost o surpriza ca Hari nu a supravietuit rundei cu numarul 3. Badr Hari s-a laudat ca este la un nivel superior fata de roman si ca lupta va fi ca un meci intre Real Madrid si Heerenven. Fara indoiala ca marocanul s-a inselat!", au scris ziaristii de la NOS.