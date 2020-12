Benny Adegbuyi - Badr Hari, LIVE TEXT de la ora 22:00 | E seara duelului COLOSILOR specializati in KO-uri! Palmares impresionant al lui Benny in MMA

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri ale sportivilor romani pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

In aceasta seara, de la ora 22:00, Benjamin Adegbuyi revine in ring in lupta dupa o pauza de 13 luni. Romanul se va duela cu Badr Hari, care s-a luptat si el ultima data anul trecut, in decembrie.

Benny s-a impus la cea mai recenta lupta impotriva lui D'Angelo Marshall, prin decizia unanima a arbitrilor. De cealalta parte, olandezo-marocanul a pierdut duelul din urma cu un an in fata lui Rico Verhoeven, prin KO tehnic.

In MMA, Adegbuyi are 40 de meciuri, dintre care doar 6 infrangeri. Din cele 34 de victorii, romanul a castigat 19 dueluri prin KO. In ciuda acestui palmares, Badr Hari, unul dintre cei mai spectaculosi luptatori, este favorit in aceasta seara, conform caselor de pariuri.

Lupta dintre Benny Adegbuyi si Badr Hari este programata de la ora 22:00