LIVE TEXT Levski Sofia - Universitatea Craiova în turul 2 preliminar din Champions League, de la ora 20:30! Absență importantă la olteni

Levski Sofia - Universitatea Craiova în turul 2 preliminar din Champions League, de la ora 20:30! Absență importantă la olteni Liga Campionilor
SPORT.RO
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La Universitatea Craiova lipsește atacantul Assad Al-Hamlawi, accidentat.

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Levski Sofia - Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a plecat în Bulgaria fără un jucător de bază. Oltenii joacă în această seară manșa tur cu Levski Sofia din preliminariile Champions League fără Assad Al Hamlawi, accidentat.

Filipe Coelho se confruntă cu probleme de efectiv în compartimentul ofensiv înaintea partidei din turul al doilea preliminar, programată de la ora 20:30. 

Atacantul Assad Al-Hamlawi a suferit o accidentare și nu a fost inclus în lotul care a făcut deplasarea la Sofia. Tehnicianul portughez se vede nevoit acum să aleagă între Nsimba și Elisor pentru centrul atacului.

„Avem alte soluţii bune. Până acum, punctul nostru forte a fost ce am făcut noi, ca echipă, nu din punct de vedere individual”, a spus portughezul, minimalizând impactul absenței.

Adversar dificil pentru Craiova

Levski Sofia reprezintă un test complicat pentru campioana României. 

Formația bulgară vine după un campionat în care a reușit să câștige titlul intern, oprind astfel hegemonia de 14 ani a rivalilor de la Ludogoreț Razgrad. 

Pentru Levski, acesta a fost primul trofeu de campioană obținut după anul 2009.

Totuși, inclusiv echipa din Bănie trece printr-o perioadă sportivă excelentă. Craiovenii au început sezonul cu dreptul: au cucerit Supercupa României, au trecut de bielorușii de la Vitebsk în prima rundă preliminară a competiției europene și au obținut un succes categoric în prima etapă de Superliga, scor 4-0 contra celor de la UTA Arad.

„Ştim că vom întâlni o echipă foarte bună. Vom încerca să facem tot ce putem, ca să obţinem un rezultat bun. Am venit cu ambiţie şi cu încredere în noi. Abordarea noastră în fiecare meci este să încercăm să câştigăm”, a transmis antrenorul principal al oltenilor înaintea confruntării.

În cazul în care va reuși să elimine campioana Bulgariei, Universitatea Craiova va avansa în turul al treilea preliminar din Champions League, unde se va duela cu echipa învingătoare dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty.

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