Maldini, demisie după doar 16 zile ca director tehnic al Italiei

Legenda fotbalului italian acceptase propunerea noului președinte al Federației Italiene de Fotbal (FIGC), Giovanni Malago, de a ocupa funcția de director tehnic. Paolo Maldini semnase un contract valabil pentru următorii patru ani și devenise, totodată, și președintele Club Italia, organizație care coordonează strategia tuturor echipelor naționale ale Italiei.

Misiunea de a găsi selecționerul potrivit pentru Squadra Azzurra a fost însă o acțiune mai dificilă decât se anticipa, negocierile cu Pep Guardiola și Carlo Ancelotti fiind sistate în fazele incipiente, iar următoarea propunere a lui Maldini, Andrea Pirlo, fiind refuzată de structurile FIGC, nu din cauză că nu îndeplinea criteriile profesionale, ci pentru că acesta semnase un contract de sponsorizare cu o casă de pariuri din Rusia. Odată cu Maldini a plecat și Leonardo, care ocupa funcția de consilier al directorului sportiv.

Procesul de numire al noului selecționer a fost preluat de Giovanni Malago, iar favoriți acum sunt Roberto Mancini (liber de contract, ultima dată la Al Sadd / fost selecționer al Italiei în perioada 2018-2023, campion european în 2020) și Antonio Conte (liber de contract, ultima dată la Napoli / fost selecționer al Italiei în perioada 2014-2016 / sferturi de finală la Euro 2016).

A fost concediat de AC Milan, în 2023

Fostul căpitan al lui AC Milan, Paolo Maldini a fost demis din funcția de director sportiv în luna iunie 2023. AC Milan avea așteptări mari pentru acel sezon, mai ales că în anul competițional 2021-2022 a reușit să câștige titlul în Serie A. Însă, echipa de pe San Siro nu a putut ține pasul cu Napoli și a terminat pe locul 4, ultimul care a dus automat în grupele UEFA Champions League, în spatele lui Lazio și a rivalei Inter Milano. În consecință, conducerea lui AC Milan l-a concediat pe Paolo Maldini din rolul de director sportiv, funcție pe care o exercită din vara lui 2019, spre stupefacția fanilor.

În mai 2026, a purtat negocieri cu Fenerbahce, dar numirea sa la conducerea clubului nu s-a mai realizat, după ce afaceristul Hakan Safi nu a câștigat alegerile pentru președinția clubului din Istanbul.

Paolo Maldini (58 de ani) a jucat întreaga carieră de fotbalist profesionist la AC Milan, din 1985 până în 2009, și este considerat o legendă a lombarzilor. Și-a trecut în palmares cinci trofee UEFA Champions League, un Campionat Mondial al Cluburilor, două Cupe Intercontinentale, patru Supercupe ale Europei, șapte titluri în Serie A, o Cupă a Italiei și cinci Supercupe ale Italiei. Este și acționar al clubului Miami FC.

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