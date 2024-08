Prima manșă a duelului dintre Sparta Praga și FCSB s-a terminat 1-1, pe Stadionul Letna - Praga, iar în retur s-a terminat 3-2 pentru cehi.

În Ghencea, cehii au reușit să se impună fără mari emoții, pentru că la pauză aveau 3-0. Echipa din Superliga României a forțat în repriza a doua, a marcat de două ori, dar Sparta Praga nu a fost pusă sub prea multă presiune și s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor, unde va întâlni formația Malmo, care a trecut, la rândul ei, în turul 3 de PAOK Salonic.

Jurnaliștii cehi au venit în număr destul de mare pentru partida din Ghencea, iar la finalul duelului au realizat câteva interviuri cu jucătorii Spartei Praga. De la firul ierbii a oferit câteva declarații și Lukas Haraslin, extremă în vârstă de 28 de ani, cu un CV de remarcat, cu echipe precum Sassuolo sau Lechia Gdansk în dreptul său.

Slovacul a fost deranjat de apostrofările anumitor fani din tribune, suporteri de la FCSB, care strigau la el și l-au deranjat pe Haraslin. Jucătorul nu s-a putut abține în timpul interviului și i-a strigat fanului sau fanilor care îl perturbau:

”Puțin respect! Nu ai respect! Nu am parte de respect aici!”. Apoi, Lukas Haraslin a continuat interviul acordat reporterului, la marginea terenului, care a avut loc la câteva minute după terminarea întâlnirii din Ghencea.

YOU DON'T HAVE RESPECT HERE! ????

Winger Sparta Prague, Lukáš Haraslín diwawancara pasca laga QR3 UCL melawan FCSB ????????

Sepanjang sesi wawancara ia diteriaki suporter FCSB sampai membuat Haraslin kesal.pic.twitter.com/mfM5siDjMl