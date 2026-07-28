Articol scris de Matei Barbu

Fostul antrenor al Unirei Slobozia a acordat un interviu pentru Sport.ro și PRO TV, în cadrul căruia a fost întrebat, printre multe altele, cine este cel mai bun executant de lovituri libere din SuperLiga României la momentul actual. Fostul atacant al lui Dinamo a dat de înțeles că, în prezent, majoritatea jucătorilor, nu doar cei din SuperLigă, întâmpină dificultăți în a marca din lovituri libere.

„Poate ar fi Florin Tănase de la FCSB. Deși, din punctul meu de vedere, este un executant foarte bun al loviturilor libere, nu are constanța de a marca goluri din astfel de faze. Eu l-aș alege mai degrabă pe Cîrjan de la Dinamo.

Nu prea se mai marchează din lovituri libere. Dacă ne uităm și la Campionatul Mondial, cred că s-au marcat doar două sau trei goluri în 104 meciuri. La fel stau lucrurile și aici”, a declarat fostul atacant al lui Dinamo pentru Sport.ro și PRO TV.

Claudiu Niculescu: „Am moștenit această calitate de la tatăl meu”

„Eu am moștenit această calitate. Am primit-o de la tatăl meu. Din spusele prietenilor lui, el executa foarte bine loviturile libere. Eu mi-am îmbunătățit această abilitate nu prin antrenamente individuale, ci jucându-mă împreună cu prietenii în spatele blocului.

De asemenea, făceam un exercițiu acasă. Mama ne punea pe mine și pe fratele meu să mergem să batem covoarele. Noi lăsam covoarele la o parte, iar eu îl puneam pe fratele meu în poartă. Aveam o minge din plastic și exersam loviturile libere. Prin repetarea acestor execuții și prin antrenament, această calitate s-a dezvoltat tot mai mult”, a declarat fostul mare atacant al lui Dinamo pentru Sport.ro și PRO TV.