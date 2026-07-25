Dinamo - Universitatea Craiova, ora 20:30, LIVE TEXT

”Câinii” au început cu stângul noul sezon din Superliga României, scor 0-1 în deplasare cu Petrolul Ploiești, iar acum sunt în fața unui examen dificil: la București vine campioana României, Universitatea Craiova.

Pentru Dinamo, va fi primul meci fără unul ditnre cei mai importanți jucători din sezonul precedent. Maxime Sivis (28 de ani) a plecat de la echipă pentru un transfer la FK Orenburg.

De partea cealaltă, Universitatea Craiova a debutat în noul sezon din Superliga cu o victorie răsunătoare, scor 4-0 cu UTA Arad pe teren propriu. Ultima partidă disputată de olteni a fost, însă, în UEFA Champions League, scor 0-1 la Sofia, cu Levski.

Cinci victorii, trei remize și două înfrângeri au înregistrat bucureștenii pe prima scenă în 2026 din postura de gazde. De partea cealaltă, în acest an calendaristic, oltenii s-au impus în patru dintre cele 10 deplasări din Superligă, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

De la revenirea fotbalului craiovean pe prima scenă din 2014, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 28 ori, de 15 ori au câştigat oltenii, de patru ori au învins bucureştenii, iar alte nouă partide s-au terminat la egalitate.

24 august 2024, Dinamo - Universitatea Craiova 2-1: este singurul succes reușit de bucureșteni în ultimele 16 dispute directe din campionat, interval în care alb-albaștrii s-au impus de 12 ori.