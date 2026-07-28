Echipa turcă de fotbal Fenerbahce Istanbul a făcut o ofertă de 40 de milioane de euro, plus două milioane de euro bonusuri, pentru transferul internaţionalul portughez Rafael Leao de la AC Milan, însă clubul italian doreşte minimum 50 de milioane de euro, sub diferite formule, anunţă mass-media italiană.

Rafael Leao ar putea ajunge la Fenerbahce

O delegaţie a clubului Fenerbahce, în frunte cu directorul Cihan Kamer, a sosit luni seară pe aeroportul Malpensa pentru a purta negocieri cu oficialii grupării "rossonera", potrivit Sportitalia şi specialistului turc în piaţa transferurilor Yagiz Sabuncuoglu, care au confirmat că oferta grupării din Istanbul se ridică la aproximativ 40 de milioane de euro.

Sport Mediaset oferă şi mai multe detalii, subliniind că turcii doresc un împrumut iniţial al lu Leao, pentru 5 milioane de euro, cu o clauză de cumpărare obligatorie a jucătorului lusitan, în vara viitoare, pentru 35 de milioane de euro, la care ar urma să se adauge bonusuri de performanţă de 2 milioane de euro.

Dacă cele două cluburi vor ajunge la un acord, Rafael Leao ar urma să semneze un contract în valoare de 12 milioane de euro pe sezon cu Fenerbahce, un salariu dublu faţă de cel pe care îl primeşte în prezent la AC Milan.

Însă AC Milan le-a avertizat deja pe Galatasaray şi Benfica Lisabona, celelalte cluburi care s-au arătat interesate de Leao, că va accepta doar un transfer permanent al jucătorului, neacceptând un împrumut cu obligativitatea unui transfer definitiv, scrie Agerpres.