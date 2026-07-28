Zinedine Zidane a afirmat că astăzi este cea mai fericită zi din cariera sa de antrenor, datorită numirii sale în funcția de selecționer al Franței.

Zinedine Zidane, cuprins de emoție la prezentarea sa

Fostul mare mijlocaș ofensiv a confirmat că în ultimii ani a refuzat mai multe oferte pentru a aștepta momentul oportun pentru a prelua conducerea „Les Bleus”.

„Este o continuare, un vis devenit realitate într-un fel. Am avut oferte în cei patru sau cinci ani în care am luat o pauză pentru a prelua un club. Și le-am refuzat pe toate pentru echipa națională a Franței, pentru că este singurul lucru pe care mi-l doream să-l fac după experiența mea la Real Madrid. Știu asta de când eram copil, am început la juniori, am trecut prin toate etapele până la lotul principal, vârful. Singurul lucru care mă motivează este să pot munci pentru această echipă și pentru ca ea să continue să câștige.

DD (n.r.- Didier Deschamps), felicitări pentru tot ce ai făcut! Aceasta este o ocazie pentru mine să te felicit. Un nou capitol este pe cale să înceapă cu un nou staff tehnic. Îmi voi pune toată energia în această echipă. Abia aștept să fac parte din ea.

Zidane: „Este cea mai frumoasă zi din cariera de antrenor a mea”

Este o bucurie imensă. Sunt fericit cu ceea ce mi se întâmplă astăzi. Sunt reținut, dar am multe emoții în mine. Sunt pregătit pentru provocare; asta mă motivează.

Da! Aceasta este cea mai frumoasă zi din cariera de antrenor a mea. Veți vedea stilul în curând. Voi explica la următoarea mea conferință de presă. Sunt motivat de joc. Am fost numărul 10, ceea ce mă motivează este marcarea golurilor, jocul în sine. Am trăit în Spania timp de 25 de ani, știți ce înseamnă asta. Pe teren, am fost un lider. Astăzi, vreau să devin un lider, prin experiența mea, prin ceea ce cred că sunt ca antrenor. Veți vedea asta la momentul potrivit.

Am petrecut ultimii patru sau cinci ani așteptând această zi. Sunt foarte entuziasmat și fericit de această numire, chiar dacă, în același timp, se întâmplă și lucruri dificile pentru unii oameni. Nu am vorbit cu Kylian. Cel mai important lucru pentru el este să se odihnească după acest sezon lung. Vom avea ocazia să vorbim cu el și cu ceilalți jucători în septembrie.

Nu există nicio problemă, este o meserie complet diferită față de cea de la un club. Nu mă sperie. Din moment ce asta am vrut să fac, voi avea un echilibru între viața mea personală și echipa națională a Franței, ceea ce mi se potrivește perfect. Este o meserie diferită, nu am nicio dificultate în privința asta.

„Zidane este Zidane”

Performanța și stilul de joc al echipei franceze au fost magnifice. Am fost acolo, m-am distrat de minune, ca toți ceilalți fani. Nicio plângere legată de ce s-a întâmplat. Vom face lucrurile diferit, sincer. Deschamps este Deschamps. Laurent Blanc a fost Laurent Blanc. Zidane este Zidane. Voi încerca să fac ceea ce știu să fac. Nici nu există ruptură cu trecutul. Vreau să mențin continuitatea, astfel încât echipa franceză să continue să câștige.

Va fi similar cu ceea ce am făcut la Real Madrid. Echipa națională a Franței este următorul pas pentru mine. Stafful meu tehnic este deja format. Este practic același pe care l-am avut la Real Madrid, cu poate 2-3 adăugiri. Sunt destul de loial, la fel și oamenii cu care lucrez”, a declarat Zinedine Zidane, potrivit lequipe.fr.

Zinedine Zidane a antrenat-o numai pe Real Madrid, în două mandate diferite: 04.01.2016 - 30.06.2018 și 11.03.2019 - 30.06.2021.

Cel mai mare succes l-a înregistrat în prima perioadă, când a câștigat consecutiv trei Ligi ale Campionilor, două Supercupe ale Europei și două Campionate Mondiale ale Cluburilor. Pe plan intern a cucerit La Liga și Supercupa Spaniei, performanțe pe care le-a repetat și în al doilea mandat.