Arena Nationala, vis INTERZIS pentru Dinamo! Investitorii spanioli NU AU BANI sa inchirieze stadionul! 'Cainii' vor juca tot in Stefan cel Mare

Dinamo va juca momentan tot in "Stefan cel Mare".

In prima etapa al noului sezon, Dinamo primeste vizita formatiei Hermannstadt. Desi conducerea spaniola anuntase initial ca Dinamo va juca de acum pe Arena Nationala, se pare ca situatia financiara ii impiedica sa faca acest lucru.

Conform ProSport, spaniolii nu au mai bagat niciun ban pe langa imprumutul de luna trecuta in valoare de 300.000 de euro. Ca sa poata juca pe cel mai mare stadion din tara, "cainii" trebuie sa achite o datorie urgenta de 30.000 de euro. Pentru ca Primaria capitalei sa accepte ca Dinamo sa joace un meci pe Arena Nationala, spaniolii sunt nevoiti sa plateasca sunam de 75.000 de euro. Pe langa datorie, inchirierea stadionului pentru un singur meci, costa alti 45.000 de euro. In urma acestei situatii, se ca meciul cu Hermannstadt se va juca tot in "Stefan cel Mare".

Aproximativ 550.000 de euro este suma pe care spaniolii trebuie sa o plateasca in maximum trei saptamani!

Pentru a tine clubul in viata, Cortacero, alaturi de colaboratorii sai trebuie sa plateasca salariile restante ale jucatorilor pe lunile mai, iunie si iulie in valoare de 340.000 de euro. De asemenea, staff-ul si angajatii au de primit 110.000 de euro. Reesalonarea datoriilor catre ANAF ajung la 22.000 de euro. Pe langa toate aceste sume se mai adauga si cei 75.000 de euro pentru Arena Nationala, deci un total de 547.000 de euro!

Clubul ar putea fi salvat totusi din mana spaniolilor! Daca acestia nu vor achita datoriile de 4 milioane de euro pana la data de 1 octombrie, exista o intelegere scrisa prin care Ionut Negoita redevine proprietarul clubului, conform ProSport.

Se pare ca la club, in acest moment, se implica doar Bogdan Balanescu. Acesta a anuntat FRF ca Dinamo nu poate sa-si permita sa joace pe Arena Nationala si doreste mutarea meciului cu Hermannstadt in vechiul "Stefan cel Mare".