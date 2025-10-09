Fostul mare fotbalist român își dorește să devină patron de club și a recunoscut că a făcut deja primele demersuri.

Adi Ilie vrea să o preia pe Corona Brașov

Concret, Adi Ilie a dezvăluit că vrea să se implice financiar la Corona Brașov, club care în acest moment evoluează în Liga 4, după ce a fost reînființat în urmă cu un an. ”Cobra” spune că planul brașovenilor este să promoveze cât mai repede în Liga 2, acela fiind și momentul în care își dorește să preia financiar clubul.

În acest motiv, Corona Brașov este parte din Clubul Sportiv, care, printre altele, are și secții de baschet, handbal sau volei. Adi Ilie este încântat de posibilitatea de a deveni patronul celor de la Corona Brașov, mai ales că planul autorităților este ca în 2028 să fie gata și Stadionul Tineretului.

”Tot încerc ceva. Dacă o să mai lucrez în fotbal, o voi face doar dacă iau o echipă. Dacă o iau eu singur sau eu împreună cu niște prieteni. Poate Brașovul. Am avut discuții cu cei de acolo.

Sunt în liga a 4-a, fac echipă, au palmaresul. În 3 ani de zile e și stadionul. Posibil să avem o discuție. Chiar de când ajung în liga a 2-a”, a spus Adrian Ilie la podcastul Hey Football.

