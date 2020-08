Prima MARE LOVITURA data de spaniolii de la Dinamo! Janusz Gol vine sa ii ajute pe 'caini' in lupta la titlu! Polonezul a semnat 

Dinamo a facut cel de-al doilea transfer din aceasta vara.

Dupa ce a oficializat transferul lui Vlad Achim de la Viitorul, Dinamo l-a transferat pe Janusz Gol (34 de ani). Polonezul joaca la inchidere si a fost in trecut capitanul Cracoviei. A jucat alaturi de Sergiu Hanca un an si jumatate. Fostul dinamovist a declarat ca Janusz este tehnic si nu prea pierde mingea. Viziunea in joc si inteligenta se regasesc printre calitatile sale.

"Sincer, eu nu i-am gasit niciun defect lui Janusz intr-un an si jumatate. Este un fotbalist de echipa. Alearga mult, se pune in slujba formatiei, nu e individualist. Tehnic, nu prea pierde mingea. Are viziune in joc si inteligenta. Mijlocas central, numerele 6 si 8.

Recupereaza mult. Si ca om, este un caracter super, unul dintre cei mai misto colegi pe care i-am avut vreodata. Sa nu va luati dupa varsta! Nu are nicio legătura, e mai vana si arata mai bine decât unul de 20 de ani. E un exemplu”, a declarat Sergiu Hanca la GSP.

Trei ani a jucat Janusz Gol la Cracovia. A evoluat in 87 de meciuri si a marcat 8 goluri, oferind si 9 assist-uri in toate competitiile. Recent a castigat Cupa Poloniei alaturi de fostul dinamovist, Sergiu Hanca. De asemenea, Gol a mai evoluat 5 ani si la Amkar Perm (Rusia).

325.000 de euro este cota de piata a polonezului, conform Transfermarkt.