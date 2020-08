EXCLUSIV | Dezvaluirile celui care i-a reprezentat pe noii investitori de la Dinamo! Care e planul spaniolilor cine va fi cel care se va ocupa de echipa

Ionut Negoita a vandut pachetul majoritar de actiuni de la Dinamo investitorilor spanioli.

Oamenii lui Pablo Cortacero au preluat-o pe Dinamo de la Ionut Negoita si promit ca vor sa readuca clubul pe primele locuri din clasamentul Ligii 1. Desi sunt criticati ca nu ar fi seriosi in legatura cu implicarea la club, spaniolii s-ar pregati sa demonstreze contrariul.

Dorin Serdean, avocatul care a fost intermediarul negocierilor dintre oficialii lui Dinamo si spanioli timp de 5 luni a vorbit despre planul oamenilor lui Cortacero la Dinamo si a dezvaluit ca cel care se va ocupa de proiect va fi Juan Jose Melero Marin.

"Am avut 5 luni de zile de munca pentru acest proiect si marea parte a timpului am petrecut-o in spatele telefonului, calculatorului, videoconferinte.

Eu l-am cunoscut pe domnul Melero intr-un anumit conext si domnia sa mi-a spus de proiectul pe care si-ar dori sa il implementeze in Romania. Dumnealui pretuieste foarte mult Romania, fotbalistii romani in speta. Mi-a dat exemplu ultimul fotbalist chiar de la Dinamo, Anton care a jucat la Getafe, unde domnia lui a fost manager de club.

Prin rapoartele pe care le-am facut de-a lungul celor 5 luni am vazut foarte multe cerinte pe care ei le au. Am incercat sa le ofer toate informatiile pe care mi le-au cerut legat de parte sportiva, economica, administrativa, juridica, contracte...Am insistat pe partea de traditie, de istorie, am facut inclusiv raport sociologic.

Dinamo se vinde unei persoane, unui grup de investitori care nu au calcat niciodata in Romania pana acum. Aceste persoane au facut o plata de cateva sute de mii de euro ceea ce nu este putin lucru. Fara sa fi fost vreodata in Romania. Pablo Cortacero a venit prima data in Romania si a stat doua zile cand a fost parafata intelegerea cu domnul Negoita si a plecat inapoi, urmand sa vina in saptamana care urmeaza.

Domnul Melero este practic cel care va implementa proiectul, cel care va raspunde de tot ce inseamna noul proiect.

Am reusit sa ii conving pana la urma sa plateasca 300 000 de euro care au prins foarte bine alaturi de banii suporterilor, pana la urma au fost peste 800 000, aproape un milion de euro, care au tinut clubul in viata. Daca nu erau acesti bani, in acest moment vorbeam de un lacat pus la Dinamo.

Convingandu-i sa faca acest pas si aducandu-i la Bucuresti, pana la urma s-au pus la masa negocierilor cu domnul Negoita. Din momentul acesta, munca mea e cam terminata. Nu sunt angajat in clubul Dinamo, cum se vehiculeaza.

Va veni runda finala de discutii si tot ce trebuie se va pune in practica. Va fi oricum altceva, e o alta abordare", a spus Serdean pentru www.sport.ro.