Ștefan Grasu, legitimat la Dinamo și component de bază al naționalei României de baschet, a fost invitatul emisiunii Poveștile Sport.ro, difuzată săptămânal pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.



Provocat de moderatorul Andru Nenciu să alcătuiască un top 3 al celor mai buni baschetbaliști din toate timpurile, Grasu nu a stat mult pe gânduri.

Ștefan Grasu a numit cei mai buni trei baschetbaliști din istorie! Pe ce loc l-a pus pe Michael Jordan



Pe locul 3 l-a plasat pe Kobe Bryant, pe poziția a doua l-a ales pe Michael Jordan, iar pe primul loc l-a pus pe LeBron James.



„Locul 3… cred că atât ca poveste, cât și ca ceea ce a făcut, Kobe Bryant. După aceea, Michael Jordan pe 2 și pe 1 LeBron James”, a declarat Ștefan Grasu la Poveștile Sport.ro.



Dintre cei trei, doar LeBron James este singurul încă în activitate.

Michael Jordan s-a retras din baschetul profesionist în 2003, iar Kobe Bryant s-a stins tragic în anul 2020, alături de fiica sa, în urma unui accident de elicopter.



Din punct de vedere statistic, Jordan a încheiat cariera NBA cu 32.292 de puncte, în 1.072 de meciuri, având o medie impresionantă de 30,1 puncte pe meci.



Kobe Bryant a strâns 33.643 de puncte, fiind celebru și pentru meciul de 81 de puncte contra lui Toronto Raptors, în 2006.



LeBron James, liderul topului ales de Grasu, a depășit deja 42.000 de puncte în NBA, în peste 1.500 de meciuri, cifre fără precedent în istoria ligii.

