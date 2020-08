Dupa ce a fost dorit de Dinamo si Rapid, Florin Gardos a semnat cu o echipa din Liga 1: "M-a atras proiectul de aici, pentru ca am auzit lucruri bune si despre antrenor, dar si despre grup"

Florin Gardos a fost prezentat oficial la Academica Clinceni.

Florin Gardos (31 de ani), ramas liber de contract dupa despartirea de Universitatea Craiova a semnat cu Academica Clinceni. Fundasul central spune ca l-au atras foarte mult proiectul, dar si lucrurile bune pe care le-a auzit atat despre echipa, cat si despre antrenor. Gardos isi doreste sa joace din nou fotbal, mai ales dupa ce in cariera sa a avut parte de mai multe accidentari.

"Ma bucur ca am ajuns pana la urma la un acord. Imi doream sa joc in Liga 1, dar sa si raman in Bucuresti pentru ca mi-a fost destul de dificil in ultimii ani sa ma tot deplasez cu familia. M-a atras proiectul de aici, pentru ca am auzit lucruri bune si despre antrenor, dar si despre grup. Asta m-a determinat sa semnez contractul. Obiectivul meu este sa-mi recastig increderea si sa incep sa joc fotbal. Mi-e dor sa joc mai ales ca am avut atatea probleme in ultimii ani. Nu m-am mai gandit la echipa nationala in ultimul an dupa ce m-am reaccidentat", a declarat Florin Gardos la prezentarea oficiala.

In anul 2014, fundasul se transfera de la FCSB in Premier League, la Southampton, pentru suma de 6,8 milioane de euro. Dupa ce s-a departit de englezi, Gardos a ajuns la Universitatea Craiova in 2018. In acesti doi ani el a fost imprumutat la Poli Iasi. Din cauza accidentarilor acumulate pana acum in cariera, cota sa a scazut extrem de mult. Fotbalistul valoreaza acum 100.000 de euro.