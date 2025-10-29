Oltenii au tremurat serios după autogolul lui Stevanovic (44) din prima repriză, dar au reușit să întoarcă scorul în a doua parte prin Monday Etim (61, 86), Matei (67) și Cicâldău (89).



Patronul lui Sănătatea Cluj a intrat pe teren la 61 de ani



Patronul echipei clujene a fost introdus pe teren de Vasile Miriuță în minutul 89 al meciului, la scorul de 4-1.

Aurelian Ghișa a evoluat în jur de patru minute pe teren, după ce anunțase de dinainte că va intra de pe bancă în ultimele minute ale meciului.

