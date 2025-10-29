GALERIE FOTO Patronul echipei a intrat pe teren la 61 de ani! Momentul incredibil din Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova

Patronul echipei a intrat pe teren la 61 de ani! Momentul incredibil din Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
Universitatea Craiova s-a impus cu 4-1 în fața lui Sănătatea Cluj, în prima rundă din Cupa României.

Oltenii au tremurat serios după autogolul lui Stevanovic (44) din prima repriză, dar au reușit să întoarcă scorul în a doua parte prin Monday Etim (61, 86), Matei (67) și Cicâldău (89). 

Patronul lui Sănătatea Cluj a intrat pe teren la 61 de ani

Patronul echipei clujene a fost introdus pe teren de Vasile Miriuță în minutul 89 al meciului, la scorul de 4-1.

Aurelian Ghișa a evoluat în jur de patru minute pe teren, după ce anunțase de dinainte că va intra de pe bancă în ultimele minute ale meciului.

Sursă foto: Prima Sport

Echipele de start din Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova:

  • Sănătatea Cluj: Bălgrădean - Creț, Milchiș, Core, Fărcășan, Gaddo - Bessong, Saroși, Crișan - Pop, Bonț

Rezerve: Chindriș, Vescan, Ghișa, Kirali, Mare, Yuh, Horn, Rusu, Paul

  • Universitatea Craiova: Popescu - Mogoș, Badelj, Stevanovic - Băsceanu, Anzor, Crețu, Teles, Bancu - Paradela, Etim

Rezerve: Isenko, Screciu, Ștefan Băluță, Fălcușan, Matei, Cicâldău. Nsimba, Houri

