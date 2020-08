Botosani, gata sa il sufle pe Ongenda lui Dinamo? Anuntul lui Marius Croitoru: "Discutiile le-am purtat chiar eu

Marius Croitoru a negociat readucerea francezului Ongenda la Botosani.

Marius Croitoru, antrenorului Botosaniului, a facut cateva declaratii referitoare la venirile si posibilele plecari de la echipa. Daca varianta Fabbrini pica din cauza salariului prea mare pe care il are la Dinamo, se pare ca sunt sanse foarte mari ca Ongenda sa revina in echipa moldovenilor. Sezonul slab facut in Serie B, ar putea sa il determine pe francez sa revina la Botosani.





"Din ce stiu eu, Fabbrini este foarte greu de adus, pentru ca el are un salariu bun la Dinamo. In primul rand, el este sub contract cu Dinamo. In ceea ce priveste aducerea lui Ongenda, suntem mult mai aproape. Discutiile le-am purtat chiar eu. Momentan am adus un fundas central foarte bun, Baba Toure.





FC Arges este o echipa buna, aflata in formare. Cateva pozitii le-au acoperit. Nu prea ma ocupa ce joaca ehipele adverse, pe mine ma intereseaza foarte mult ce fac jucatorii mei. Va spun sincer!





Este facuta o intelegere verbala cu Mouscron pentru Andrei Chindris. Este oferta pentru Ofosu, dar nu pe placul conducerii. Avem oferta pentru Denis Harut. Este posibilitatea ca in 2-3 saptamani sa-mi plece din jucatori. Mi-ar dezechilibra nucleu. Dar pana la urma trebuie sa accept pentru ca avem nevoie de bani, asta este unul dintre obiectivele clare. Ne echilibram bugetul prin vanzarea de jucatori", a declarat Marius Croitoru la DigiSport.