"Trebuia sa se gandeasca mai bine! Oferta domnului Becali era foarte buna!" Fotbalistul care a RATAT transferul carierei 

Gigi Becali a insistat sezonul trecut pentru transferul unui fundas de la Botosani.

Andrei Chindris (21 ani) a fost dorit de Gigi Becali la FCSB anul trecut, insa transferul nu s-a mai facut din cauza ca patronul ros-albastrilor nu a putut ajunge la o intelegere cu finantatorul lui Botosani, Valeriu Iftime, in privinta sumei.

Mai mult decat atat, fundasul central a ratat un transfer in Belgia, la Mouscron, dupa ce initial oficialii lui Botosani si belgienii ajunsesera la un acord. Iftime s-a retras in ultimul moment, iar Chindris a ramas la Botosani, acolo unde nu a mai dat acelasi randament ca in sezonul trecut,

Florin Vulturar a dezvaluit ca in cazul lui Chindris nu mai exista oferte, marturisind ca a facut o mare greseala in momentul in care a refuzat mutarea la FCSB.

"Nu, nu exista nicio discutie in momentul de fata pentru Chindris. El a pierdut putin trenul, trebuia in momentul respectiv sa se gandeasca mai bine la cariera lui. Nu neaparat trenul cu Belgia, si cand a facut domnul Becali oferta pentru el, care era foarte buna", a spus Florin Vulturar pentru Digi Sport.