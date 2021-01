Curg ofertele pentru 'perla' lui Becali! Propunere concreta pentru Man din partea unei echipe de Champions League!

Dennis Man este cel mai in forma fotbalist din Liga 1 in acest sezon.

Fotbalistul de 22 de ani este golgheterul campionatului cu 14 goluri marcate, fapt ce l-a adus in atentia mai multor cluburi din strainatate.

Zilele trecute au aparut informatii carora mai multe echipe din Italia, printre care Fiorentina, Sampdoria si chiar Milan, ar fi interesate de transferul vedetei echipei ros-albastre.

Gigi Becali chiar a declarat ca are o oferta concreta de la un club din Italia de 12 milioane de euro in schimbul lui Man, dar sustine ca nu este dispus sa il cedeze pentru mai putin de 14 milioane.

Pe langa aceste echipa din Italia, s-a mai vehiculat si interesul rusilor de la Krasnodar pentru extrema dreapta a echipei antrenate de Toni Petrea.

Interesul rusilor pentru Man este mai vechi, insa se pare ca de aceasta data i-au facut si oferta concreta lui Becali.

Astfel, echipa care a evoluat in acest sezon in grupele UEFA Champions League a oferit 7 milioane de euro pentru Dennis Man, dar suma ar putea ajunge pana la 11 milioane de euro in functie de anumite bonusuri, potrivit Gazetei Sporturilor.

Gratie evolutiilor foarte bune din acest sezon, cota lui Man a crescut la 6.5 milioane de euro conform site-ului de specialitate Transfermarkt, devenin astfel cel mai valoros fotbalist din Liga.