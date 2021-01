Becali isi freaca mainile de bucurie! El este urmatorul star de la FCSB: "Are valoare mondiala!" Jucatorul pe care poate lua milioan

FCSB are cei mai valorosi jucatori romani din Liga 1.

In anii trecuti, Man si Coman au fost jucatorii care s-au evidentiat, dar in acest sezon mai multi fotbalisti romani au inceput sa straluceasca la FCSB. Olimpiu Morutan a devenit om de baza in echipa lui Toni Petrea, iar Octavian Popescu este un tanar de prespectiva.

Dumitru Dragomir a observat si alti jucatori in lotul FCSB-ul si considera ca Andrei Vlad poate deveni un portar extrem de important pentru echipa nationala. Fostul sef de la LPF a declarat ca omul din poarta FCSB-ului poate ajunge la un club puternic european.

"Eu cred ca Andrei Vlad e cel mai bun portar al Romaniei, daca tinem cont de varsta si de perspectiva. El ar trebui sa apere, inaintea lui Ionut Radu de la Inter. Vlad este extraordinar. Are un joc de picior foarte bun, are un calm exceptional. Este curajos, nu ii este frica sa iasa atunci cand trebuie.

Are calitatile unui portar de top in Europa, nu doar in Liga 1. In opinia mea, Gigi Becali va lua foarte multi bani pe el. Are valoare mondiala. Peste doi, trei ani il veti vedea pe Vlad aparand la un club important din lume", a declarat Dumitru Dragomir pentru ProSport.

Andrei Vlad este un goalkeeper in varsta de 21 de ani, care la inceputul carierei in tricoul ros-albastrilor a avut evolutii modeste, dar in acest sezon s-a impus in echipa lui Toni Petrea. El a ajuns la FCSB de la Universitatea Craiova in 2017, pentru suma de 400 de mii de euro. Potrivit transfermarkt.com, portarul roman este cota la 700 de mii de euro.