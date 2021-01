Transferul la FCSB i-a distrus cariera! "Am mari regrete!" Un fost golgheter din Liga 1 il ataca dur pe Gigi Becali: "Antrenorul stia ca sunt cel mai bun, dar el nu ma placea"

Gregory Tade (33 de ani) a evoluat in Liga 1 pentru CFR Cluj si FCSB.

Atacantul francez are amintiri foarte frumoase din Liga 1, din perioada in care evolua la CFR Cluj.

Tade a evoluat pentru CFR in perioada 2013 - 2015, iar la finalul ultimului sezon al sau in Gruia reusea sa devina golgheterul Ligii 1.

In iulie 2015, FCSB il cumpara de la Cluj in schimbul a 500.000 de euro, transfer care urma sa se dovedeasca a fi cea mai proasta alegere din cariera lui Tade.

Atacantul nu a fost multumit de felul in care a fost tratat de Gigi Becali si spune ca are mari regrete pentru alegerea pe care a facut-o atunci:

"Anii petrecuti la CFR contin momente foarte pozitive, dar si unele mai putin pozitive, asa cum se intampla adesea in viata. Primul an, de exemplu, a fost dificil. Nu m-am putut obisnuit si sa pot profita la maximum de el, dar al doilea an a fost fantastic. Devenisem o familia. Am ramas in relatii de prietenie cu multi jucatori si oamenii din staff. A fost un moment pe care nu-l pot uita. Experienta a fost una buna si plina de mari sarisfactii personale", a spus Tade, pentru Europa Calcio.

Gregory Tade: "Am mari regrete ca am mers la FCSB! O mare greseala!"

Francezul spune ca nu a fost sfatuit in mod corespunzator in 2015 si a ales gresit sa mearga la FCSB:

"Ca sa spun adevarul, am mari regrete, pentru ca nu am fost sfatuit in mod corespunzator. Privind in trecut cu experienta de astazi, inteleg mai bine cum functioneaza fotbalul. Nu ar fi trebuit sa parasesc CFR-ul, intram in ultimul an de contract si pot spune ca am facut o mare greseala. Am reusimt sa terminam campionatul pe locul 3 datorita chimiei pe care o avea echipa si datorita spiritului de echipa care ne-a animat", a mai spus Tade.

Tade: "Reghecampf stia ca sunt cel mai bun, dar Gigi Becali nu ma placea!"

Atacantul spune ca a beneficiat de increderea lui Laurentiu Reghecampf, care o prelua pe FCSB in decembrie 2015, insa Gigi Becali a fost cel care nu i-a mai dat sanse sa joace:

"Un alt regret, dupa acceptarea transferului, este ca nu mai aveam aceeasi sustinere la FCSB ca la CFR. Multi nu stiu acest lucru, dar am mers la FCSB sa joc si cu asteptari foarte mari, insa clubul nu mi-a dat niciodata sansa de a dovedi acest lucru.

Nici macar nu facusem pregatirea din pre-sezon cu ei si primul meci al meu a fost in Champions League. Cand a sosit Laurentiu Reghecampf stia ca sunt cel mai bun atacant din lot, dar patronul nu ma placea, asa cam am fost depasiti in clasament si am pierdut campionatul", a mai spus Tade.

Tade s-a retras din fotbal in 2019, iar in prezent are o colaborare cu o firma ce ofera produse si programe pentru slabit.

"Am fost intotdeauna un jucator fizic si mi-a placut mereu sa am grija de corp. Multori oameni le este greu sa se accepte si sa traiasca in armonie cu ei insisi, asa cam am simtit nevoia sa fac ceva pentru a-i ajuta pe ceilalti.

Echipa mea are membri in 11 tari si multi jucatori se bazeaza pe noi pentru nutritia lor si se descurca excelent. In Cluj, prietenii mei foarte buni Damian Djokovic si Mateo Susic sunt clienti multumiti si asta ma bucura. E o schimbare de cariera pe care o iubesc", a mai spus Tade.