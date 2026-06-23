Articol scris de Matei Barbu

Erling Haaland, jucătorul celor de la Manchester City, a fost din nou unul dintre marcatorii Norvegiei, națională care a reușit să obțină calificarea în faza eliminatorie după 3-2 cu Senegal.

Prolificul golgheter al Norvegiei a ajuns la patru reușite în primele două meciuri la Mondial și deține un record uimitor de 59 de goluri in 52 de meciuri pentru țara sa.

Filmul meciului Norvegia - Senegal 3-2

Ocaziile au fost rare în primă repriză pe stadionul New York/New Jersey, dar Norvegia a început să se descurce pe măsură ce se apropia pauza și a preluat conducerea în minutul 43, când Holmgren Pedersen a profitat de o eroare a lui Kalidou Koulibaly și a marcat.

După golul lui Pedersen, a reușit si starul celor de la Manchester City să își pună numele pe tabelă în minutul 48, Haaland fiind ajutat de către Martin Odegaard printr-o pasa perfectă.

Ismaila Sarr a marcat pentru Senegal în minutul 53, dar Haaland a restabilit avantajul de două goluri al Norvegiei la 5 minute după reușita senegalezului.

Sarr a făcut-o pe Norvegia să transpire când a marcat din nou în minutul 90+3, însă jucătorii lui Stale Solbakken au reușit să își păstreze avantajul până la ultima secundă.

Norvegia are acum 4 victorii la Cupa Mondială cu 4 echipe din 4 confederații diferite: 1-0 cu Mexic în 1994, 2-1 cu Brazilia în 1998 și, acum, 4-1 cu Irak și 3-2 cu Senegal.

Declarațiile de după meci: ce a spus Haaland

„A fost greu. Suntem puțin dezamăgiți. Dar nu s-a terminat încă, mai este un al treilea meci de jucat. Vom merge acolo să-l câștigăm și vom munci din greu” - Ismaila Sarr, atacant Senegal

„A fost din nou special. Încă o seară uimitoare și sunt super mândru. Mă bucur foarte mult de ea. Mi-a plăcut să joc pentru Norvegia încă de la debutul meu și se vede asta. Cupa Mondială e frumoasă!” - Erling Haaland, atacant Norvegia