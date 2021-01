I-a inchis DEFINITIV usa lui Gigi Becali! Fotbalistul pentru care FCSB a negociat tot anul pleaca in STRAINATATE: "Are oferta, negociaza cu impresarul lui!"

Gigi Becali a fost refuzat definitiv de un jucator pentru care a lansat mai multe oferte in 2020.

Pe numele lui Andrei Chindris (21 de ani) au sosit mai multe ofere din partea FCSB-ului pe parcursul anului incheiat recent. Patronul ros-albastrilor a oferit initial 580.000 de euro, iar ulterior 400.000 de euro, insa de fiecare data a intampinat probleme in negocieri.

Valeriu Iftime, patronul lui Botosani, spune ca sansele ca Andrei Chindris sa mai ajunga la FCSB sunt aproape inexistente, dorinta fundasului fiind sa plece in strainatate.

De asemenea, Iftime spune ca fundasul are chiar in acest moment o oferta din Belgia pentru care negociaza cu impresarul:

"Andrei are o oferta de afara. A spus ca nu pleaca pana nu gaseste o oferta buna din strainatate. Din punctul meu de vedere, 95% directia FCSB este inchisa pentru Chindris. Are o oferta de afara, pe care o negociaza cu impresarul lui. Eu am pus conditiile mele, care nu sunt foarte severe. Cred ca din Belgia e oferta, nu stiu exact. Eu am spus sa vina cu o oferta la club si ii dau drumul. El a spus ca vrea sa plece afara si ca nu vrea sa mai plece in Romania", a spus Valeriu Iftime, pentru Gazeta.

Cota de piata a lui Andrei Chindris este de un milion de euro, conform Transfermarkt. Fundasul central are 7 prezente in nationala U21 a Romaniei.