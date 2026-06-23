După ultimele rezultate din etapa a doua din faza grupelor de la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic, știm primele șase echipe calificate în șaisprezecimile CM și primele patru echipe deja eliminate!

Astfel, Mexic (Grupa A) și SUA (Grupa D), ambele gazde ale turneului final, Germania (Grupa E), Franța și Norvegia (ambele din Grupa I) și campioana mondială en-titre Argentina (Grupa J) sunt primele șase echipe calificate matematic în fazele superioare ale Mondialului (șaisprezecimile de finală).

Pe de altă parte, Haiti (Grupa C), Turcia (Grupa D), echipa care a spulberat visul României de calificare la CM, deziluzia Tunisia (Grupa F) și Iordania (Grupa J) sunt primele patru echipe deja eliminate de la turneul final.

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Clasamentul marcatorilor la Cupa Mondială de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie-19 iulie), după meciurile de luni 22 iunie:

5 goluri:

Lionel Messi (Argentina)

4 goluri:

Kylian Mbappe (Franţa), Erling Haaland (Norvegia)

3 goluri:

Jonathan David (Canada), Deniz Undav (Germania)

2 goluri:

Folarin Balogun (SUA), Kai Havertz (Germania), Yasin Ayari (Suedia), Elijah Just (Noua Zeelandă), Harry Kane (Anglia), Johan Manzambi (Elveţia), Cyle Larin (Canada), Ismael Saibari (Maroc), Vinicius Jr (Brazilia), Matheus Cunha (Brazilia), Brian Brobbey (Olanda), Cody Gapo (Olanda), Crysencio Summerville (Olanda), Daichi Kamada (Japonia), Ayase Ueda (Japonia), Mikel Oyarzabal (Spania), Maximiliano Araujo (Uruguay), Ismaila Sarr (Senegal)