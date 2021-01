"Este interes din partea FCSB! Asta e suma pe care o vreau!" BREAKING NEWS | Reactie de ultima ora cu privire la negocierile purtate de Gigi Becali!

Gigi Becali negociaza intens pentru transferurile fotbalistilor in fereastra din aceasta iarna.

10:40 Valeriu Iftime confirma interesul lui Gigi Becali pentru Denis Harut, dar spune ca in acest moment discutia este oprita.

Patronul lui Botosani a reactionat dupa aparatia informatiei care spunea ca pentru transferul lui Denis Harut la FCSB mai lipsesc 200.000 de euro din partea FCSB-ului:

"Eu nu am negociat nimic cu domnul Becali despre Harut in ultima luna. A fost o intrebare la un moment dat, i-am spus un pret si dupa am discutat prin intermediari. Ceva clar cu domnul Becali nu s-a facut. Am primit intrebari de la dumnealui prin impresari. Nu ne-am potrivit la pret! E o diferenta destul de interesanta, de mare.

Eu tin mult la pretul lui Harut! Nu ma grabesc. Nu e o vreme de vandut fotbalisti scumpi, dar nu-l putem compara pe Harut cu oricine. Este un interes pentru Harut de la FCSB. Eu vreau 1 milion de euro pe el, iar FCSB ofera alt pret. Nu suntem inca aici. In acest moment este cazuta discutia, e oprita", a spus Valeriu Iftime, pentru Gazeta.

Patronul FCSB-ului urmeaza sa poarte astazi negocierile finale pentru transferul lui Morutan in Emiratele Arabe Unite, insa in acelasi timp incearca sa ajunga la o intelegere si pentru aducerea lui Denis Harut (21 de ani) la echipa.

Dupa ce l-a adus pe muntenegreanul Radunovic pe postul de fundas stanga, Gigi Becali vrea sa isi intareasca si flancul drept, iar Harut este principala tinta pentru acest post.

Antena Sport anunta ca Gigi Becali si Valeriu Iftime sunt la 200.000 de euro distanta de a bate palma pentru transferul internationalului U21.

Potrivit sursei citate, suma pe care ar urma sa o primeasca Botosani in schimbul lui Harut ar fi undeva sub un milion de euro.

Gigi Becali l-a mai dorit pe Harut si in trecut, iar mutarea ar avea sanse mari sa se realizeze acum, mai ales daca patronul FCSB-ului ar reusi sa il vanda pe Morutan in Emirate pentru 10.5 milioane de euro.

Harut este evaluat la un milion de euro, potrivit Transfermarkt si a jucat 15 meciuri in acest sezon pentru Botosani. 4 aparitii are Harut in echipa U21 a Romaniei, pentru care a reusit sa inscrie si un gol.

"La Denis e oferta certa, dar nu-i dau drumul la pretul asta. Cred ca FCSB-ul il ia daca ii las un pret convenabil, dar nu!", spunea Valeriu Iftime de Craciun. Oferta pe care Gigi Becali o facuse in pragul sarbatorilor pentru Harut se ridica la 500.000 de euro.