Destinatie BOMBA pentru Morutan dupa un an in Emiratele Arabe! Unde ar urma sa ajunga 'perla' lui Becali 

Olimpiu Morutan (21 ani) este pe lista lui Al Jazira, club din Emiratele Arabe Unite.

Mijlocasul ofensiv al FCSB-ului a primit oferta din Emiratele Arabe Unite de la Al Jazira, acolo unde oficialii arabilor i-ar fi propus lui Becali 9 milioane de euro, anunta digisport.ro.

In cazul in care patronul accepta, Morutan ar urma sa incaseze un milion de euro pe an salariu, cu 5 ori mai mult fata de cat incaseaza in prezent la FCSB.

Mai mult decat atat, din intelgerea cu arabii ar reiesi posibilitatea ca mijlocasul ofensiv sa ajunga in MLS dupa un an in Emirare, la New York City, echipa la care a jucat Alexandru Mitrita.

Al Jazira este patronat de grupul de investitii pe care il detine seicul Mansour. Acesta detine si Manchester City, dar si pe New York City, clubul la care Morutan ar urma sa ajunga dupa ce va juca un an pentru Al Jazira.

Olimpiu Morutan este unul dintre cei mai buni jucatori ai ros-albastrilor in acest sezon. In cele 16 meciuri jucate in toate competitiile, mijlocasul ofenisv cotat la 1.3 milioane de euro conform Transfermarkt a reusit sa inscrie 3 goluri si sa ofere 10 pase de gol.

Totodata, jucatorul lui Becali a avut prestatii extrem de bune si la nationala de tineret, acolo unde a reusit sa se califice la Euro U21 din 2021.

Al Jazira este pe locul 2 in campionat cu 27 de puncte in 12 meciuri jucate, la doua punte de liderul Al Sharjah.