Becali, aproape sa il piarda pe unul dintre jucatorii pe care ii vrea la FCSB! Oferta neasteptata primita de Cardoso

Dumitru Cardoso (29 ani) este unul dintre obiectivele lui Gigi Becali.

Patronul ros-albastrilor si exprimat inca de acum un an dorinta de a-l transfera pe fotbalistul lui Gaz Metan, insa intelegerea a picat din cauza ca cele doua parti nu au putut ajunge la un acord in privinta sumei de transfer.

Mijlocasul ofensiv a intrat in ultimele 6 luni de contract, iar FCSB l-ar fi putut lua pe gratis daca si-ar fi negociat mutarea cu jumatate de an inainte de finalul contractului.

Cardoso nu mai este dispus sa ramana la Medias, iar clubul ar fi primit o oferta tentanta pentru jucator. ProSport anunta ca agentul jucatorului ar fi primit o propunere tocmai din Coreea de Sud pentru mijlocasul italian cu origini romane. Conform sursei citate, oferta se ridica la 150 000 de euro, iar salariul pe care Cardoso ar urma sa il incaseze ar fi de 350 000 de euro pe an.

In acest sezon, Cardoso a jucat 12 meciuri in tricoul lui Gaz Metan si a reusit sa inscrie 7 goluri, oferind si un assist. De-a lungul carierei, fotbalistul a jucat pentru echipe precum Napoli, Empoli, Reggina, Veria, Nottingam Forest, Alcoron sau Gimnastic. In 2019 a semnat cu Gaz Metan, liber de contract.

Cota de piata a fotbalistului este de 700 000 de euro, conform Transfermarkt.