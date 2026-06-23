Wesley Sneijder, impresionat de perla lui Cristi Chivu de la Inter: „Este o binecuvântare”

Wesley Sneijder, impresionat de perla lui Cristi Chivu de la Inter: „Este o binecuvântare” Fotbal extern
SPORT.RO
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Fostul mare mijlocaș olandez Wesley Sneijder are mare încredere în viitorul lui Inter Milano, echipă pregătită de Cristi Chivu. Olandezul a lăudat calitățile lui Pio Esposito, puștiul minune al nerazzurrilor.

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Într-un dialog cu jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport, Sneijder a vorbit la superlativ despre atacantul italian din echipa lui Cristi Chivu.

„Pio este binecuvântarea Italiei, atacantul care lipsea și care conduce o mișcare”, a transmis fostul decar interist. Olandezul a amintit de capacitatea jucătorului de a se integra rapid în meciuri cu miză, dând ca exemplu o partidă contra celor de la Arsenal, în care tânărul a lăsat o impresie excelentă în doar câteva minute.

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Sneijder anticipează o colaborare de mare succes între tânărul fotbalist și căpitanul Lautaro Martinez. „Lautaro i-a luat măsura, știe să se adapteze și se mișcă în consecință. Împreună pot înscrie 50 de goluri pe an”, a zis neerlandezul, anticipând o forță ofensivă redutabilă pentru gruparea din Milano.

Cristi Chivu a fost numit antrenor principal la Inter pe 9 iunie 2025, iar în această vară și-a prelungit înțelegerea până pe 30 iunie 2028. Tehnicianul român a strâns deja 38 de meciuri în Serie A pe banca milanezilor, înregistrând 27 de victorii și acumulând 87 de puncte, câștigând în sezonul proaspăt încheiat Cupa Italiei și campionatul.

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