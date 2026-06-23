Wesley Sneijder, impresionat de perla lui Cristi Chivu de la Inter: „Este o binecuvântare”

Într-un dialog cu jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport, Sneijder a vorbit la superlativ despre atacantul italian din echipa lui Cristi Chivu.

„Pio este binecuvântarea Italiei, atacantul care lipsea și care conduce o mișcare”, a transmis fostul decar interist. Olandezul a amintit de capacitatea jucătorului de a se integra rapid în meciuri cu miză, dând ca exemplu o partidă contra celor de la Arsenal, în care tânărul a lăsat o impresie excelentă în doar câteva minute.