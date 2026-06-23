Unde concurează din nou David Popovici! Revine în bazinul în care a doborât recordul mondial

Potrivit informațiilor publicate de SwimmingWorldMagazine, David Popovici va concura la probele de 100, 200 și 50 de metri liber în cadrul turneului găzduit de complexul Foro Italico. Competiția se va desfășura de vineri până duminică și reprezintă o etapă de pregătire pentru mai multe evenimente majore ale verii, inclusiv Campionatele Europene.
Bazinul din capitala Italiei este un loc legat direct de performanțele sportivului român. Aici, în anul 2022, el a stabilit recordul mondial la 100 de metri liber și a înregistrat cel mai bun timp din cariera sa la proba de 200 de metri liber, oprind cronometrul la 1:42.97.
Ce alți campioni participă la Sette Colli
Competiția va aduna la start numeroși medaliați olimpici și mondiali. Campionul olimpic italian Thomas Ceccon va evolua în fața propriilor spectatori, având în program proba de 100 metri spate, alături de tânărul Carlos D’Ambrosio la stilul liber. Pe tabloul masculin mai sunt înscriși britanicul Adam Peaty, dublu campion olimpic la 100 metri bras, și maghiarul Kristof Milak, campion olimpic la 100 metri fluture.
În întrecerile feminine, americanca Gretchen Walsh va fi prezentă la proba ei de bază, 100 metri fluture, după un timp recent de 55.00 înregistrat la Indianapolis. Pe lista participantelor se mai află Alex Walsh, olandeza Marrit Steenbergen, multipla medaliată olimpică Siobhan Haughey din Hong Kong, precum și sportivele din Italia Simona Quadarella și Sara Curtis.