Unde concurează din nou David Popovici! Revine în bazinul în care a doborât recordul mondial

Potrivit informațiilor publicate de SwimmingWorldMagazine, David Popovici va concura la probele de 100, 200 și 50 de metri liber în cadrul turneului găzduit de complexul Foro Italico. Competiția se va desfășura de vineri până duminică și reprezintă o etapă de pregătire pentru mai multe evenimente majore ale verii, inclusiv Campionatele Europene.

Bazinul din capitala Italiei este un loc legat direct de performanțele sportivului român. Aici, în anul 2022, el a stabilit recordul mondial la 100 de metri liber și a înregistrat cel mai bun timp din cariera sa la proba de 200 de metri liber, oprind cronometrul la 1:42.97.