Sperante pentru FCSB si Gigi Becali? Trecerea stadionului Arcul de Triumf catre Federatia de Rugby mai intarzie cateva luni

Meciul Romaniei cu Belgia, ultimul din Rugby Europe Championship, programat pe 7 februarie, a fost mutat la Craiova.

Stadionul Arcul de Triumf, unul din cele patru promise pentru organizarea Euro 2020 la Bucuresti, a fost inaugurat pe 4 decembrie 2020, in prezenta mai multor demnitari de rang inalt, fiind receptionat de Compania Nationala de Investitii. Stadionul trebuia cedat rapid catre Ministerul Tineretului si Sportului, care, in termen de 30 de zile, trebuia sa il dea, prin Hotarare de Guvern, in administrarea Federatiei Romane de Rugby. Stadionul, construit in 1913 ca un templu al rugby-ului romanesc si cunoscut fanilor ca "terenul de la Sosea”, mai este curtat de FCSB, Rapid 1923 si Dinamo pentru disputarea meciurilor din Liga 1 de pe teren propriu, fanii sportului cu balonul oval initiind chiar o campanie publica pentru a bloca accesul echipelor de fotbal pe stadionul lor. Insa, din cauza ca noul Guvern a depus juramantul abia pe 23 decembrie 2020, procedura a fost blocata intre CNI si MTS, ultima netrimitand reprezentanti care sa preia stadionul pe compartimente.

FRR a avut de suferit din cauza lentorii MTS, deoarece pe 7 februarie e programat meciul cu Belgia, ultimul din aceasta editie a Rugby Europe Championship. Dupa ce au tatonat mai multe locatii, printre care Cluj Arena, Stadionul Municipal Botosani, Stadionul "Emil Alexandrescu" din Iasi si Stadionul "Dinamo" din Bucuresti, s-a ajuns la concluzia ca cea mai buna solutie este jucarea partidei pe arena ”Ion Oblemenco” din Craiova, la o zi dupa meciul de fotbal dintre CSU Craiova cu Dinamo (6 februarie), eventualele stricaciuni aduse gazonului urmand sa fie remediate pana la urmatoarea intalnire a oltenilor de pe teren propriu, cea cu FC Hermannstadt (20 februarie).

Constructia arenei Arcul de Triumf a costat 30 de milioane de euro si a durat 25 de luni, stadionul are o capacitate de 8.200 de locuri si este omologat ca arena de categoria 4 UEFA, adica va a putea gazdui partide din faza grupelor ale Champions League si Europa League, dar si pentru gazduirea de meciuri de rugby pentru competitii de nivel national si international. Intreg complex sportiv are o suprafata construita desfasurata de 21.852 mp si este prevazut cu loje VIP, vestiare pentru sportivi, antrenori, arbitri, delegati oficiali si post control antidoping, spatii dedicate mass-media (sala de conferinta, masa presei la tribuna oficiala cu 100 de locuri, 25 de posturi de comentatori radio si TV, zona flash interviu, zona pentru studiouri de presa), 82 de locuri de cazare pentru sportivi (37 camere duble, 6 camere single si 2 apartamente), o sala de forta, spatii de recuperare si o parcare cu 170 de locuri.