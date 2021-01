Gigi Becali l-a dat afara de doua ori cu scandal. Acum e lider in Cipru si vedeta campionatului

Florentin Matei are parte in Cipru de pretuirea pe care nu a primit-o la FCSB.

In sezonul trecut, titlul in campionatul Ciprului nu s-a acordat, dupa ce competitia a fost sistata din cauza pandemiei de coronavirus, echipa lui Florentin Matei fiind in acel moment pe locul patru si in semifinala Cupei. Insa, in acest sezon, Apollon Limassol este lider in campionat, cu 36 de puncte in 16 etape. Matei a evoluat in campionat in 12 meciuri si a inscris 4 goluri, fiind unul dintre cei mai buni oameni ai alb-albastrilor. De asemenea, echipa sa urmeaza sa joace contra celor de la APOEL Nicosia in optimile de finala ale Cupei Ciprului, dar are si alte doua meciuri in preliminariile Europa League, acolo unde "Theos" a eliminat pe Saburtalo Tbilisi (5-1 / Georgia) si OFI Creta (1-0 / Grecia), inainte sa fie eliminata de Lech Poznan (0-5 / Polonia), in turul 3. Romanul a marcat, in ultima etapa de campionat, golul de 2-2, in victoria echipei sale cu Anorthosis Famagusta (3-2), contracandidata la titlul de campiona si ocupanta locului patru in clasament.

Matei este vazut ca una dintre vedetele echipei si ale campionatului, performanta sa fiind cu atat mai remarcabila cu cat la Apollon joaca multi jucatori valorosi, iar in prima liga cipriota evolueaza fotbalisti cu experinta la activ in cele mai puternice campionate europene. Antrenata de Giannis Petrakis, echipa din Limassol mai are in lot multi jucatori cu experienta, precum sarbii Aleksandar Jovanovici si Sasa Markovici, spaniolii Diego Aguirre si Hector Yuste, suedezul Daniel Larsson, portughezul Joao Pedro, francezii Bagalyi Dabo si Valentin Roberge, argentinianul Esteban Sachetti, jucatorul din Curacao Charlison Benchop, togolezul Serge Gakpe sau cipriotul Georgios Vasiliou.

MATEI SI GIGI BECALI, O RELATIE CU NABADAI

Florentin Matei a ajuns la FCSB in perioada junioratului, in 2005, iar patronul Gigi Becali spunea despre el ca e cel mare talent al Romaniei dupa Gica Hagi si il numea "Messi din Ghencea". Dar, sase ani mai tarziu, dupa doar doua meciuri jucate in tricoul FCSB-ului si un imprumut la Unirea Urziceni, Matei se despartea cu scandal de echipa latifundiarului, care spunea ca „Hai sa vedem daca l-am scapat prea usor pe Florentin Matei! Cand l-am luat pe Matei am zis ca o să ajunga mare jucator. Daca asta ajunge fotbalist, eu imi tai capul. El s-a nascut sa jongleze mingea. Nu are nici forta, nici viteza. Florentin Matei e moale, nu o sa ajunga fotbalist”.

Ulterior, Matei a evoluat la Cesena (2011-2013), Volyn Lutk (2013-2016), Rijeka (2016-2018), Astra Giurgiu (2018) si Al Ittihad Kalba (2018-2019), castigand titlul si Cupa in Croatia. In 2019, mijlocasul ajungea din nou la FCSB, dar a ajuns sa regrete din nou mutarea, evoluand doar 274 de minute in 6 meciuri, intrand din nou in colimatorul patronului dupa doar trei meciuri ca titular, care spunea ca "nu joaca nimic, fenteaza fotbalul". "Mi-am ales prost momentul sa vin la FCSB. Am fost in Emirate, am terminat contractul acolo si am avut vreo 3-4 luni de vacanta. Apoi am mers la FCSB si am prins numai trei saptamani de pregatire, ca a inceput campionatul foarte repede. Cei de acolo nu au avut rabdare cu mine". El si-a reziliat contractul de 15.000 de euro pe luna, care era valabil pana in vara lui 2022, dar doar dupa ce conducerea a acceptat sa ii plateasca anticipat remuneratia pe trei luni de zile. Dat afara de FCSB, fotbalistul a ajuns la Astra Giurgiu, apoi a semnat cu Apollon Limassol, in ianuarie 2020, in sezonul trecut bifand 10 meciuri si 3 goluri.