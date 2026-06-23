Gigi Becali s-a înțeles cu cei de la Csikszereda pentru transferul brazilianului, pentru are urma să plătească 450.000 de euro, dar Ceara a picat vizita medicală, astfel că s-a întors la gruparea din Miercurea Ciuc.

Anderson Ceara a fost aproape de a semna cu FCSB

Sud-americanului i s-au găsit probleme la menisc, astfel că cei de la FCSB au decis să refuze transferul. Acum, Ceara a început pregătirea cu cei de la Csikszereda, așa cum se poate observa în imaginile deja publicate de ciucani pe social media.

După ce transferul carierei sale a picat, Anderson Ceara a transmis un mesaj cu subînțeles pe rețelele de socializare pentru ”contestatarii” săi.

„Nu am timp să plâng. Am multe obiective de atins și multe guri de închis”, a scris Anderson Ceara.

Anderson Ceava ar fi trebuit să semneze un contract valabil pe următoarele două sezoane cu FCSB, până în vara anului 2028, iar FK Csikszereda ar fi urmat să încaseze 450.000 de euro și 25 la sută dintr-un transfer ulterior.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a noului fotbalist al roș-albaștrilor este de 750.000 de euro. În sezonul 2025-2026, el a strâns 40 de meciuri, timp în care a marcat de șapte ori și a livrat opt pase decisive.