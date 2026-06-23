Cristi Chivu vrea să-i dea lovitura lui Real Madrid

În următoarea stagiune, obiectivele lui Inter vor fi îndrăznețe. Pe lângă trofeele pe care clubul trebuie să le apere pe plan intern, conducerea vrea un parcurs cât mai bun și în UEFA Champions League, iar pentru asta Chivu are nevoie de întăriri.

Pe lângă Marco Palestra (21 de ani), care este foarte aproape de un transfer la campioana Italiei, Cristi Chivu îl vrea și pe Nico Paz (21 de ani), mijlocașul care a rupt gura târgului în sezonul precedent la Como, iar site-urile de specialitate îl evaluează acum la 80 de milioane de euro.

Inter Milano vrea să-l transfere pe Nico Paz

Potrivit Corriere dello Sport, Inter Milano a intrat serios în cursa pentru argentinianul născut în Spania, dar are o concurență serioasă. Real Madrid are o clauză de cumpărare definitivă pentru doar nouă milioane de euro. A fost condiția pusă de clubul de pe ”Bernabeu” atunci când l-a cedat la Como pentru șase milioane de euro, în 2024.

Evident, ”nerazzurrii” vor fi nevoiți să plătească mult mai mult pentru Nico Paz, dar cert este că sud-americanul se află acum în capul listei de transferuri de pe ”Meazza”.

În sezonul recent încheiat, unul istoric pentru Como, Nico Paz a marcat de 13 ori și a oferit alte opt pase decisive în 40 de partide.