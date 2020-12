Sorescu, atac la Cortacero: "Nu am primit niciun ban! Ma intreb daca mi-au marit salariul sau nu!" Ce spune despre o eventuala plecare la Craiova

Mijlocasul dinamovist a vorbit despre situatia dificila in care a ajuns clubul.

Neplatit de mai bine de trei luni, Sorescu il ataca pe Pablo Cortacero pentru modul in care a gestionat situatia clubului, dar si pentru nenumaratele promisiuni pe care le-a facut si nu le-a onorat niciodata.

"Am spus in momentul in care am venit la Dinamo ca vreau sa fiu in crestere, vreau ca de la an la an sa nu raman la acelasi nivel, dar fotbalul se joaca in echipa si asta ma ingrijoreaza si ma sperie putin, pentru ca imi doream si cu echipa sa fim acolo sus, in top sau sa castigam o cupa si sa ne batem la campionat.

Dar asa cum este situatia acum, problemele ne apasa si este greu.

Sunt de doua ori mai mari problemele de cum au fost pana acum si chiar daca venirea acestor noi actionari dadea sperante, pana la ora actuala nu au schimbat nimic si incet, incet, au pierdut controlul de tot. Nu vad cum ar mai putea merge lucrurile bine.

Am citit ca vor sa faca marirea de capital, dar noua nu ne-a spus nimeni nimic. Noua ne-a transmis Jerry dupa ultimul meci ca i-au spus cei din conducere ca vor intra niste bani, dar asa cum am crezut pana acum, asa credem si in continuare, ca nu vor intra", a spus Deian Soresc potrivit Fanatik.

De asemenea, fotbalistul de 23 de ani a comentat si zvonurile conform carora ar fi dorit de Universitatea Craiova, dar si despre posibilitatea ca o mare parte a jucatorilor dinamovisti sa nu se prezinte la reunirea lotului.

"Nu vreau sa raspund pentru ca sunt jucatorul lui Dinamo si mai am contract cu Dinamo, nu m-a contactat nimeni altcineva. Cred ca orice jucator de fotbal isi doreste sa se bata la campionat si asta am sperat si eu cu venirea lui Contra. La asta ma asteptam, sincer. Dar daca problemele au fost de sus si nu s-au putut rezolva, clar ca s-a vazut si pe teren.

Am vorbit cu colegii pe grup, dar n-am vorbit despre fotbal, doar ne-am facut urari de Sarbatori, n-am discutat despre reunire, cine se intoarce, cine nu se intoarce, pentru ca fiecare discuta personal cu agentii, avocatii, cu cei din conducere si vor lua o decizie. Eu ma voi prezenta la reunire si vom vedea dupa", a spus mijlocasul lui Dinamo.

Intrebat despre venirea lui Cortacero in Romania la inceputul acestei luni, Sorescu a dezvaluit ca nu credea ca acest lucru se va intampla si a spus ca, in locul lui Cortacero, i-ar fi fost rusine sa se intalneasca cu oamenii pe care i-a mintit atata timp.

De asemenea, fotbalistul venit de la ASU Poli Timisoara in vara anului 2018 a dezvaluit ca se teme chiar ca Dinamo va ajunge in faliment, intrucat nu vede cum suporterii ar putea achita datoriile foarte mari pe care le are clubul in acest moment.

"Stiam ca va fi o sedinta cu cei din Consiliu si cu dansul, dar nu stiam sigur daca dansul se va prezenta pentru ca, asa cum ne-a dus cu zaharelul atatea luni, ca sa nu zic mintit, ca e prea urat, sa mai dai ochii cu oamenii de acolo, mie unul personal imi era rusine.

Dar dansii au fost acolo, au discutat, am inteles ca a fost si un scandal, dar mai departe ce s-a discutat nu am vrut sa aflu, pentru ca ma amagesc din nou.

Nu vad niciun lucru sa mearga spre bine in afara suporterilor care se implica. Cred ca s-ar gasi solutii daca Pablo Cortacero ar renunta la actiuni, dar daca este asa cum se aude, ca sunt datorii foarte mari, nu cred ca ar putea suporterii sa achite sumele care sunt din urma.

Ma gandesc ca poate ajunge si in faliment, nu stiu care sunt demersurile, dar v-am spus, daca sunt datoriile care se aud, e greu sa fie clubul salvat. Mai exista si varianta insolventei, da, eu m-as bucura sa vina cineva sa regleze lucrurile, un om de afaceri.

Nu se poate pe o perioada scurta, dar pe un termen mai lung s-ar regla si s-ar mai achita din datorii. Dar, la ora actuala, mi-e greu sa cred ca se va intampla ceva bun", a explicat Deian Sorescu pentru sursa citata.

Sorescu a reusit sa inscrie trei goluri si sa ofere patru pase decisive in acest sezon de Liga 1, in contextul in care intr-o mare parte a meciurilor a fost folosit pe postul de fundas dreapta.