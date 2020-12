BREAKING NEWS! Sumudica este tot mai aproape de obtinerea cetateniei turce! Anuntul presedintelui de la Gaziantep

Marius Sumudica este extrem de apreciat pentru rezultatele pe care le are in Turcia.

Antrenorul roman se afla pe pozitia a patra a clasamentului in Superliga turca la doar doua puncte de echipa de pe primul loc, Galatasaray.

Mai mult decat atat, Gaziantep Gazisehir are nu mai putin de 15 meciuri consecutive fara infrangere in toate competitiile.

Astfel, antrenorul de 49 de ani a intrat definitiv in inimile turcilor, in special a celor din Gaziantep, care fac eforturi pentru a-l tine pe Sumudica in tara lor cat mai mult timp.

In acest sens, antrenorul roman a dezvaluit chiar ca a fost cautat de guvernatorul regiunii din care fac parte orasul Gaziantep pentru a demara procedurile de obtinere a pasaportului turcesc.

Presedintele clubului Gaziantep Mehmet Buyukeksi a confirmat aceasta informatie si a dezvaluit ca s-au intocmit toate documentele necesare pentru ca Sumudica sa obtina chiar cetatenia turca.

???????? Sumudica'dan vatandaşlık başvurusu... ???? Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: Sumudica'nın tamamen kendi arzusuyla talep ettiği bir konu bu. Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladı ve Türk vatandaşlığına hak kazanmak için gereken tüm evraklar hazırlandı. — TRT Spor (@trtspor) December 30, 2020

Marius Sumudica a antrenat pentru prima data in Turcia in perioada iulie 2017 - mai 2018 cand s-a aflat pe banca tehnica a lui Kayserispor.

La Gaziantep fostul antrenor de la Astra sau Rapid a fost numit pe data de 14 iunie 2019, iar in primul sezon a reusit sa salveze echipa de la retrogradare.