"De asta l-am adus aici! A fost excelent in ultimele meciuri!" Antrenorul lui Rangers a dezvaluit motivul pentru care a fost tinut pe banca Ianis Hagi

Ianis Hagi (22 ani) are din nou prim-planul la Rangers dupa prestatia din ultimele meciuri.

Mijlocasul roman a revenit titular in echipa lui Steven Gerrard dupa mai bine de doua luni si jumatate in care a fost lasat pe banca de rezerve si trimis pe teren in repriza a doua. Prestatiile bune l-au readus pe Ianis in primul 11 al lui Rangers, iar in ultimul meci a inscris golul victoriei pentru echipa sa.

Secundul lui Gerrard, Gary McAllister a vorbit despre presatia lui Ianis din ultimele meciuri, dar si despre perioada dificila prin care a trecut mijlocasul roman si motivul pentru care antrenorul l-a tinut pe banca.

"Ianis a trebuit sa aiba foarte multa rabdare. Echipa a mers excelent, a fost extrem de dificil pentru antrenor sa schimbe lucrurile. Insa, cand ai ocazia, trebuie sa arati ceea ce poti face. Asta a facut Ianis. A fost excelent in ultimele meciuri pe care le-a jucat.

Este o mare amenintare pentru adversari! Assist-uri si goluri, pentru asta l-am adus aici. Impotriva echipelor cu o aparare aglomerata, avem nevoie de jucatori precum Ianis sa deblocheze situatiile.

Reactia lui a fost incredibila. Este extrem de implicat la antrenamente. Vrea sa joace si s-a vazut asta in ultimele prestatii", a spus McAllister pentru The Herald.