Nici Neuer nu o scotea asa! :) Fundasul care a intrat in locul portarului a facut SPECTACOL in poarta! A respins o minge imposibila

Ultima etapa a campionatului din Maroc a fost un adevarat spectacol.

Meciul dintre FUS Rabat si Difaa El Jadida, incheiat 1-1, va ramane in istorie datorita finalului nebun pe care l-a avut.

Gazdele au incheiat meciul fara doi portari. Primul goalkeeper a fost accidentat in minutul 27 si a fost schimbat cu Benadid, care a primit cartonasul rosu dupa o intrare dura in minutul 77, in afara careului.

Locul sau a fost luat de fundasul Anas Bach, care a facut spectacol, la propriu, in poarta! Aparatorul a scos o minge imposibila dupa o lovitura libera puternica a oaspetilor. Balonul se ducea direct in vinclu, insa Bach a avut o parada superba si si-a salvat echipa de la gol, pastrand astfel scorul 1-1 pana la finalul partidei.

