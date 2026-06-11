După ce au câștigat Cupa României în urma victoriei cu ”U” Cluj de la loviturile de departajare, Universitatea Craiova și-a trecut în cont în stagiunea recent încheiată și titlul.

Echipa pregătită de Filipe Coelho a încheiat partea a doua a campionatului pe primul loc cu 50 de puncte. După zece etape, gruparea de pe ”Oblemenco” a bifat șase victorii, două remize și două eșecuri.

Mihai Rotaru a dezvăluit cât costă 5% din acțiunile Universității Craiova: ”Scopul meu nu e să câștig bani din asta”

Mihai Rotaru este implicat în acționariatul Universității Craiova din 2013. În acte, el figurează cu un pachet direct de 10% din acțiuni, însă influența sa la club este asociată și cu societăți apropiate de el, prin care este conturat controlul asupra grupării din Bănie.

În cadrul unui podcast, afaceristul a dezvăluit că 5% din acțiuni la Universitatea Craiova costă 500.000 de euro, explicând că prețul este calculat în funcție de valoarea capitalului social al clubului.

”În mod normal... Să facem calculul la 5%. Prețul ar fi de 500.000 de euro. Valoarea capitalului social este de 10.000.000 de euro. Deci nu pot să vând sub valoarea contabilă.

Sigur că peste această sumă pot să vând. Scopul meu nu este să câștig bani din asta, ci să fac un acționariat puternic. Atunci, 500.000 de euro este prețul. Este capitalul social. Este valoarea nominală a acțiunilor. 1% este 100.000 de euro. Doar că aveți obligația, ulterior, să investiți 250.000 de euro, în fiecare an.

Oferta aceasta este valabilă până când începe primul tur de Liga Campionilor. Ori vom cere mai mult, ori mai puțin. Eu sper că mai mult. În continuare simt că nu poți fi proprietar pe Universitatea Craiova. Nu poți fi patronul suporterilor. Noi nu suntem o echipă de fotbal. Noi suntem un club. Avem valori.

Printre valorile pe care le avem sunt suporterii. Fiecare dintre noi, cei care ținem cu Știința, suntem Universitatea Craiova. Știința înseamnă altceva. Trăirile la Craiova sunt mult mai intense”, a spus Mihai Rotaru la podcastul ”La Mijloc”.

Universitatea Craiova a făcut anunțul: ”Începem un nou capitol”

La trei săptămâni de la finalul stagiunii, Universitatea Craiova a anunțat pe rețelele social media că au fost puse în vânzare abonamentele pentru sezonul 2026/27.

”Am scris istorie împreună. Acum începem un nou capitol.Abonamentele pentru sezonul 2026-2027 sunt disponibile atât online (link în comentarii), cât și la cele două puncte de vânzare ale clubului: magazinul din Electroputere Mall și magazinul mobil din centru. Ne revedem în 'Vulcan', leilor!”, au scris oltenii.

Prețurile abonamentelor: