Semnal de alarma tras de Boloni in privinta lui Ianis Hagi: "Trebuia sa explodeze deja!" Care crede ca este principala problema a mijlocasului

Antrenorul lui Panathinaikos a vorbit despre progresul pe care l-a inregistrat Ianis pana in acest moment.

Boloni a apreciat ca Ianis ar fi trebuit sa aiba evolutii mult mai bune pana la varsta de 22 de ani si a evidentiat faptul ca nu a reusit sa se impuna in campionatul Belgiei, iar la Rangers are evolutii inconstante.

"Un jucator important trebuia sa explodeze deja, mai ales la o nationala unde rezultatele nu sunt extraordinare. Daca ma gandesc la talentele lui, picior drept, picior stang, vede si analizeaza solutiile, atunci raspunsul este favorabil.

Daca iau in considerare ca nu a reusit totusi in Belgia, ca are greutati in fotbalul scotian, chiar daca joaca la Rangers, dar nu are mai mult de 4-5 meciuri dificile acolo, atunci imi spune "Atentie!", a spus Boloni pentru Gazeta Sporturilor.

In continuare, fostul selectioner al nationalei Romaniei s-a aratat destul de deranjat de presiunea foarte mare care se pune pe mijlocasul roman: "Ceea ce s-a creat in jurul lui, toti participantii la aceasta 'problema Ianis'… toti gresesc. Nu doar din cauza numelui. Hai sa lasam discutia asta! Ti-am mai zis ca noi, in Romania, avem nevoie de Dumnezeu. Deja faptul ca imi pui a zecea intrebare pe chestiunea asta este o greseala, te rog!".

Ianis Hagi se afla intr-o perioada foarte buna in Scotia. Fostul fotbalist al Viitorului a reusit sa inscrie doua goluri si sa ofere si o pasa decisiva in ultimele trei etape din campionat.