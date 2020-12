Decizie de ULTIMA ORA a lui Adi Popa! Pleaca de la Voluntari dupa doua luni si jumatate! Fotbalistul are deja oferta din Liga 1

Adi Popa (32 ani) pleaca de la Voluntari la doar doua luni si jumatate de la transfer.

Adus de ilfoveni in luna octombrie, Adi Popa nu mai este dispus sa ramana la Voluntari dupa plecarea lui Mihai Teja, anunta Digi Sport. Extrema a dezvaluit in momentul in care a ales Voluntari ca a facut-o pentru antrenor: "Teja m-a ajutat mult si acum ii intorc acest favor!"

Astfel, Popa si oficialii lui Voluntari ar fi ajuns la un acord pentru incheierea contractului, care era valabil pana la finalul campionatului, cu optiune de prelungire.

Principala favorita pentru transferul fostului fotbalist al FCSB-ului este Academica Clinceni, echipa care l-a vrut pe Popa si inainte sa aleaga Voluntari. Surpriza Ligii 1 ii mai are in lot pe Florin Gardos, Cristi Tanase si Raul Rusescu.

In acest sezon, Popa a jucat doar 7 meciuri in tricoul lui Voluntari, in care a reusit sa inscrie doua goluri si sa ofere o pasa de gol.