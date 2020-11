Situatia degenereaza la Dinamo! Ruptura iremediabila intre Contra si Collado: "Cine se crede? Il dau afara!"

Aventura lui Cosmin Contra pe banca lui Dinamo este foarte aproape de sfarsit.

"Cainii" nu au reusit sa faca un meci bun nici impotriva Astrei si au scos doar un rezultat de egalitate, 1-1, care pastreaza echipa din Stefan cel Mare pe penultimul loc al clasamentului.

Tensiunea a atins cote maxime la club dupa acest nou rezultat nesatisfacator, iar oficialii spanioli sunt hotarati sa renunte la serviciile lui Contra.

ProSport noteaza ca intre directorul sportiv al "alb-rosilor", Rufo Collado si fostul selectioner, lucrurile au degenerat. Sursa citata informeaza ca cei doi nu mai vorbesc de aproape doua saptamani, iar Collado a rabufnit la adresa lui Contra, deranjat de faptul ca acesta nici macar nu il mai baga in seama. "Il dau afara! Cine se crede? Nici nu ma mai saluta", le-a spus Collado celorlalti oficiali ai clubului.

Totodata, Collado are mari probleme si cu fotbalistii lui Dinamo. Inaintea partidei cu Astra, Borja Valle a avut o iesire furioasa la adresa fostului director sportiv de la Granada, din cauza problemelor financiare pe care le are clubul in acest moment.

Imediat dupa egalul cu Astra, Contra a declarat ca va avea o discutie cu Collado in privinta viitorului sau la echipa: "O sa am o discutie cu directorul sportiv, vom spune lucrurilor pe nume. Vom vedea ce vom decide".