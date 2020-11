BREAKING NEWS: Acum se negociaza REZILIEREA dintre Contra si Dinamo! TOT staff-ul vrea sa plece cu el! Detalii EXCLUSIVE: Cortacero promite MILIOANE in club

Intre Cosmin Contra si conducerea spaniola de la Dinamo a intervenit o ruptura iremediabila!

Contra vrea sa plece. Nici spaniolii nu se opun. Chiar acum are loc intalnirea decisiva dintre antrenor si iberici. La sedinta participa Rufo Collado si Pablo Cortacero. Patronul nu e in tara, dar e implicat in discutie. Alaturi de Contra, va pleca tot staff-ul sau. Si preparatorul fizic George Neagu, pentru Contra a insistat, va parasi echipa si va merge, cel mai probabil, la Astra. Neagu nu vrea sa ramana, desi spaniolii ar vrea sa-l pastreze.

Cortacero a dat asigurari in club ca cei 400 000 de euro promisi inca de acum cateva saptamani vor intra in conturi. Suma va fi folosita la plata salariilor pe luna in curs. Mai mult, investitorul a plusat si a spus ca va face o infuzie de capital de cel putin 3 milioane de euro in perioada urmatoare!