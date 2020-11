Steaua vrea sa-si dea afara antrenorul, desi e pe primul loc in campionat! Cutremur la echipa: "Sunt dezamagit de cei de langa mine. Au sunat sa spuna ca au solutii sa ma inlocuiasca"

La Steaua nu e liniste, desi echipa e neinvinsa in acest sezon si isi conduce seria.

Daniel Oprita e lider neinvins dupa 10 etape cu Steaua in Seria a 4-a din C. Chiar si asa, pozitia ii e contestata.

"E prea mare rautatea in lumea asta. E o jungla si, cand simt putin sange, incearca sa te puna la pamant. Toti vaneaza lucrurile astea. Eu nu renunt, sunt in obiectiv, sunt pe primul loc. Am gresit si eu, imi asum, dar cred ca sunt lucruri omenesti.

Nu cred ca e cazul sa fiu scos in fata si sa se traga in mine. Sunt dezamagit si de anumite persoane care sunt pe langa mine. Am vrut sa le spun, dar am asteptat sa treaca meciul cu Balotesti. O sa-i intreb daca au gasit antrenor. Au sunat pe la anumiti oameni de la club ca au solutii", a spus Oprita la Steaua TV dupa 5-1 cu Balotesti.

Antrenorul se asteapta ca presiunea asupra lui sa continue: "Nimeni nu te asteapta, toti sunt radicali. Am incredere in conducere. Au inteles si ei ca toate echipele au ambitie. Ma asteptam sa fie un meci greu la Buzau. Eu incerc sa rezolv problemele cat mai repede. Nu e problema ca o sa plec, probabil o sa-mi gasesc in alta parte. E normal sa mai faci pasi gresiti. Si Rapid, si Turris cand au fost in Liga a 3-a au pierdut anumite meciuri. Nu e usor pe unde jucam. Stiu ca se vrea un juc spectaculos. Am adus jucatori cu nume, dar multi for sa luam din Liga 1. Ce sa aduci din Liga 1? Pe ce? Sa caute, sa gaseasca si sa aduca. Eu am facut tot posibilul sa aduc jucatori."



Steaua a terminat meciurile oficiale in acest an. E prima in Seria a 4-a, cu 26 de puncte, obtinute din 8 victorii si doua egaluri. A doua in serie este FCSB 2, cu 24 de puncte.