Razboi total intre Radoi si familia Becali! Selectionerul ameninta: "O sa vorbim despre fiecare in parte, sa vedem ce interese au!"

Mirel Radoi a fost criticat dur dupa meciurile pierdute in octombrie, contra Islandei, Norvegiei si Austriei.

Cea mai mare parte a acestora a venit dinspre finantatorul FCSB-ului, Gigi Becali, nemultumit de faptul ca selectionerul nu a convocat fotbalisti de la echipa sa.

La conferinta de presa de dinaintea meciului care ar fi trebuit sa se dispute duminica impotriva Norvegiei, Radoi a avut o izbucnire in momentul in care a fost intrebat de cei care il contesta. Acesta a lasat sa se inteleaga ca cei care il critica sunt ghidati de niste interese din exterior si a anuntat ca dupa meciul cu Irlanda de Nord va da mai multe detalii in acest sens.

"Pot sa fac si eu o analiza asupra celor care ma critica, dar nu am la dispozitie acum timpul necesar pentru a realiza asa ceva. In momentul de fata n-am acest timp, sa vad exact unde duc ele, care sunt interesele lor, dar dupa meciul cu Irlanda de Nord o sa putem sa vorbim in detaliu.

O sa avem timp sa vorbim despre fiecare in parte. Sa vedem ce interese au, de a-si promova anumiti jucatori sau o anumita imagine sau un anumit antrenor. Asa, daca acum ma apuc sa vorbesc la general, am putea scapa din vedere multe lucruri si analiza n-ar mai fi exacta", a spus Mirel Radoi la conferinta de presa de sambata.

Dupa cum informeaza Gazeta Sporturilor, din discutiile pe care Radoi le-a avut in ultimul timp cu apropiatii sai si chiar cu anumiti jucatori de la echipa nationala, reiese ca oamenii la care selectionerul a facut referire sunt Giovani si Gigi Becali.

Cei doi au fost cei mai vocali dupa infrangerile din octombrie. Dupa ca patronul FCSB-ului, suparat ca Radoi nu a convocat niciun fotbalist de la echipa sa la acele meciuri, i-a cerut chiar demisia acestuia, acum a venit randul lui Ioan Becali sa il critice pe selectioner.

Intr-o interventie la Telekom Sport, fostul agent FIFA l-a criticat pe Radoi pentru faptul ca nu l-a lasat pe Dennis Man la nationala U21 pentru meciul decisiv cu Danemarca, in conditiile in care a procedat in acest fel cu Ianis Hagi. Becali a dat si o explicatie pentru aceasta decizie a lui Radoi: "Probabil, a realizat ca a gresit ca nu l-a selectionat pe Man luna trecuta si acum a incercat sa repare eroarea".

De asemenea, Ioan Becali a contestat si faptul ca selectionerul nu a mizat pe mai multi fotbalisti din echipa care a jucat seminfinala Campionatului European de tineret din Italia din vara anului trecut.

Becali a declarat cu siguranta pentru DigiSport ca Radoi va merge sa antreneze Universitatea Craiova chiar inainte de conferinta de presa sustinuta de acesta.