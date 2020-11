Un mare antrenor si-a pierdut viata in incendiul cumplit de la Piatra Neamt. Dezvaluirile au fost facute azi

Printre victimele tragediei de la Spitalul din Piatra Neamt se numara si un antrenor cunoscut la nivel national.

Este vorba despre Mircea Covataru (74 de ani). Retras din activitate, Covataru a fost un mare antrenor de lupte. Barbatul era internat la Terapie Intensiva dupa ce a suferit complicatii in urma infectarii cu noul coronavirus. In total, 10 persoane si-au pierdut viata la Piatra Neamt in urma incendiului de sambata seara.

Covataru a luptat pentru Farul si Dinamo, iar timp de 7 ani a fost parte a lotului Romaniei de seniori. Dupa trecerea la antrenorat, Covataru a obtinut performante importante, iar ultima oara a lucrat pentru Clubul Sportiv Ceahlaul.

3 femei si 7 barbati cu varste intre 67 si 86 de ani si-au pierdut viata in incendiul de la Piatra Neamt.