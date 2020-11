Radoi, prima reactie dupa ANULAREA meciului cu Norvegia! Ce a raspuns cand a fost intrebat daca il vrea pe Haaland in calificarile de Mondial

Mirel Radoi nu se astepta ca partida cu Norvegia sa fie anulata.

Selectionerul se gandea ca meciul va fi reprogramat. Ar fi fost de acord ca patrida sa se joace la o alta data, insa calendarul UEFA n-a permis-o.

"Am fost surprins de anularea meciului, sa fiu sincer. Ma gandeam ca s-ar putea intampla asta, am vazut ce s-a intamplat cu Israelul in Norvegia. Era difici sa se dea o decizie cu 3 zile inainte si apoi propria nationala sa poata pleca. Ma gandeam la reprogramare, dar am vazut regulamentul si nu cred ca se mai poate pune problema de reprogramare", a spus Radoi.

Selectionerul a schimbat programul jucatorilor: "Ne gandim sa vedem ce idei ne vin ca sa nu se relaxeze jucatorii. Chiar in aceasta seara o sa fie un meci intre ei. Fizic, ce am pregatit zilele astea trebuia consumat, aveam nevoie de o risipa mare de energie, de un antrenament cu intensitate ridicata. Nu putem sa avem o partida oficiala, facem un meci intre noi. Sper sa castigam la Belfast, ne concentram la acea partida. Am gasit puncte comune intre cele 3 meciuri: Belarus, Norvegia, Irlanda de Nord. Am lucrat iesirea din apare cu doi atacanti adversi in pressing, toate cele 3 am observat ca procedeaza asa in faza de pressing in jumatatea adversa".

Intrebat daca ar vrea Norvegia in grupa preliminara pentru Mondialul din 2022, Radoi a spus:."Mi-as dori pe oricine in grupa de Mondial, dar sa ne putem califica, atat!"