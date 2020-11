Gest de MARE echipa facut de Poli Iasi! Moldovenii sar in ajutorul CFR-ului: ce decizie au luat si cum a raspuns clubul din Cluj

Poli Iasi se va intalni cu CFR Cluj in saisprezecimile Cupei Romaniei.

Partida era programata initial pe terenul lui Poli Iasi, insa moldovenii au luat o decizie surprinzatoare. Vor merge in deplasare la CFR Cluj pentru a juca duelul, dorind sa ajute echipa campioana in parcursul european.

CFR Cluj este singura echipa romaneasca prezenta intr-o competitie europeana, drept urmare numarul de meciuri este mult mai ridicat.

Partida Poli Iasi - CFR Cluj din saisprezecimile Cupei Romaniei era programata fix intre duelurile din Europa League ale CFR-ului cu AS Roma si CSKA Sofia.

Lotul campioanei este oricum lovit de accidentari, iar riscul unei deplasari lungi la Iasi iar fi supus si unui risc suplimentar de a se infecta cu Covid-19.

Drept urmare, clubul din Copou s-a oferit sa joace meciul din Cupa Romaniei la Cluj, iar gestul nu a fost trecut cu vederea de echipa din Gruia:

"CFR 1907 Cluj doreste sa multumeasca public clubului CSM Politehnica Iasi, presedintelui clubului Ciprian Paraschiv, antrenorului Daniel Pancu si staff-ului sau tehnic si nu in ultimul rand jucatorilor Politehnicii Iasi, pentru gestul extraordinar de a accepta ca meciul din saisprezecimile Cupei Romaniei sa se dispute la Cluj, pe Stadionul “Dr. Constantin Radulescu” si nu la Iasi, asa cum era programat conform tragerii la sorti.

Meciul din saisprezecimile Cupei Romaniei urmeaza sa se dispute intre doua partide extrem de importante din Grupa A UEFA Europa League cu AS Roma si CSKA Sofia, meciuri in care vom lupta pentru o calificare in Primavara Europeana si pentru a imbunatati coeficientul tarii noastre, iar gestul intregii familii a Politehnicii Iasi de a scuti echipa noastra de o deplasare lunga in Copou este unul de aplaudat, un gest de fairplay care ar trebui urmat de toti cei implicati in fotbalul romanesc.

Ne aratam inca o data recunostinta in fata clubului iesean! Va multumim!", se arata in comunicatul emis de CFR Cluj.